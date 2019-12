Padre Rezende substitui Roberto Carrara como cura da Catedral de Apucarana

O bispo de Apucarana, dom Carlos José de Oliveira, anunciou nesta quinta-feira (28) que o padre José Roberto Rezende será o novo cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Ele irá substituir o monsenhor Roberto Carrara.

Com 54 anos e ordenado há 28, Rezende atualmente é o pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia, em Arapongas. A data de posse ainda não foi definida pela Diocese.

Padre Carrara deve continuar na Catedral, mas na condição de vigário paroquial, junto aos padres José Felipe de Meira e Anderson Cândido Bento.

Nascido em novembro de 1939, em Jaú, interior do Estado de São Paulo, Carrara completou recentemente 80 anos. Ele foi ordenado há quase 56 anos. Em junho de 1969, chegou a Apucarana, assumindo a Paróquia da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.



O que é o cura?

Cura é o sacerdote responsável pela administração de uma catedral. Tem a função de promover, por encargo do bispo, a vida eclesial na Catedral, em todas suas dimensões, com particular atenção para aquilo que é próprio da igreja-mãe de toda a Diocese, neste caso a Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Outras mudanças

Várias outras trocas foram anunciadas pelo bispo. De acordo com o anúncio, todos os padres com mais de 80 anos serão tornados vigários paroquiais. O bispo fez questão de agradecer a todos os sacerdotes octogenários que fazem parte da Diocese.