Saúde vacina contra sarampo na Praça Rui Barbosa

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana vai realizar no próximo sábado (30) uma mobilização para vacinar jovens e adultos na faixa etária de 20 a 29 anos. O atendimento a esse público específico vai acontecer na Praça Rui Barbosa, em frente às escadarias da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de 8 horas às 13 horas.

A ação faz parte de mais uma etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo que definiu o Dia D da imunização ao público de 20 a 29 anos para o dia 30 de Outubro. O Dia D destinado a crianças não vacinadas de 6 meses a menores de cinco anos aconteceu no dia 19 de outubro.

De acordo com a 16ª Regional de Saúde de Apucarana a estimativa é de que o público de 20 a 29 anos na cidade é de 20 mil pessoas. “É importante destacar que só devem se vacinar quem ainda não foi imunizado contra a doença”, informa o diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta.



De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde o número de casos de sarampo no Paraná é de 429.

Ao alertar para gravidade da doença, o prefeito Júnior da Femac lança um apelo para o público alvo se vacinar. “O sarampo é muito perigoso e se não tratado pode deixar graves sequelas e até levar a pessoa à morte.

“Pedimos aos jovens e adultos na faixa etária da campanha que não percam a oportunidade de se vacinar neste Dia D. Apelo ainda aos pais ou responsáveis por crianças 6 meses a menores de cinco anos que procurem uma unidade de vacinação o quanto antes”, conclama o prefeito.



O secretário de Estado da Saúde e ex-prefeito de Apucarana, médico Beto Preto, frisa que a vacina é a única forma de prevenir o sarampo. “O Paraná está em alerta contra o sarampo, que é uma doença viral, de alto potencial de transmissão. Por isso, recomendados a todos os pais que chequem a carteira de vacinação dos filhos. Se a carteirinha estiver incompleta ou se os pais tiverem alguma dúvida, levem até a unidade de saúde mais próxima para a imunização”, orienta o secretário da Saúde.



SINTOMAS – Os sintomas mais comuns do sarampo são: febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele que aparecem primeiro no rosto e atrás da orelha e depois se espalham pelo corpo. Outros sintomas como cefaléia, indisposição e diarréia também podem ocorrer.

Como não existe tratamento específico para o sarampo, é importante ficar atento com o aparecimento dos sintomas. Os doentes ficam em isolamento domiciliar ou hospitalar por um período de sete dias a partir do aparecimento das manchas vermelhas no corpo.