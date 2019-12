Inscrições para o Concurso da Câmara de Apucarana encerram em 2 semanas

Quem pretende prestar o concurso público da Câmara Municipal de Apucarana tem apenas duas semanas para fazer sua inscrição. O prazo encerra na sexta-feira (13/12), às 17 horas.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL www.fauel.org.br - banca organizadora contratada para a realização e organização do concurso público.

O edital pode ser encontrado, também, no site oficial do legislativo, acessando www.apucarana.pr.leg.br que, ao acessar você encontrará todas as informações e os links que levam às inscrições e ao site da FAUEL.



CARGOS



No total estão sendo ofertadas 03 vagas para contratação imediata de um Contador, um Adjunto Legislativo e um Copeiro, bem como formação de Cadastro de Reserva para os cargos de Advogado, Escriturário Legislativo, Telefonista e Zelador.



As taxas de inscrição variam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 13 de dezembro. As provas serão realizadas em um domingo, provavelmente no dia 02 de fevereiro de 2020.



A jornada semanal de todos os cargos será de 30 horas semanal, com exceção do cargo de Advogado que cumprirá a jornada de 20 horas semanal.



Os vencimentos serão para: Adjunto Legislativo R$ 3.316,82; Advogado R$ 4.457,70; Contador R$ 4.070,14; Copeiro R$ 1.427,07; Escriturário Legislativo R$ 3.242,29; Telefonista R$ 3.169,40 e Zelador R$ 1.427,07.



INFORMAÇÕES



Mais informações sobre o edital podem ser obtidas no site da Câmara acessando www.apucarana.pr.leg.br ou no site da FAUEL www.fauel.org.br, correio eletrônico concursoapucarana@fauel.org.br ou direto na Casa de Leis – Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 A. Telefone (43) 3420 7000.