Homem tenta ser atendido à força por dentista em Apucarana

Uma situação inusitada aconteceu na tarde desta quarta-feira (27) em Apucarana. Um homem tentou invadir um consultório odontológico particular no centro de Apucarana para exigir ser atendido pela dentista do local. As informações são da Polícia Militar (PM) de Apucarana.

De acordo com a PM, um rapaz de 27 anos, que não teve o nome divulgado, estaria perturbando o trabalho de uma dentista na Rua Ponta Grossa, região central da cidade. Ele tentou forçar a entrada em um consultório odontológico, exigindo ser atendido pela profissional.

A dentista conseguiu barrar a entrada do homem enquanto a polícia foi chamada. Com a chegada da equipe policial, a situação foi contornada. Como a dentista preferiu não representar contra o rapaz, os policiais fizeram as orientações necessárias para ambas as partes.