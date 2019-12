Homem é preso suspeito de furto e confessa que trocou celular por pedras de crack

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de furto, após ser flagrado por câmeras de segurança agindo em uma loja no centro de Apucarana. Ele foi detido durante a madrugada desta quinta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito furtou dinheiro de uma loja na manhã de ontem (27). Em parceria com a equipe de furtos e roubos da Polícia Civil, as imagens de segurança da loja foram compartilhadas entre as forças de segurança.

Conforme a PM, no começo da madrugada de hoje, a equipe em patrulhamento pela Rua Caetano Lopes, no Jardim Apucarana, encontrou o suspeito, que foi abordado.

Segundo a equipe, o homem ainda estava com as mesmas roupas usadas para praticar o furto na loja. Ele teria confessado para a PM, que furtou R$100 do caixa do estabelecimento.

Ainda de acordo com a PM, o homem ainda furtou um celular em uma outra loja, imagens também registraram a ação. O suspeito confessou que deixou o aparelho em uma 'biqueira', local que vende drogas, em troca de seis pedras de crack.

O homem estava morando em um hotel da cidade. A PM foi até o local, realizou uma revista no quarto dele, mas nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos flagrantes, o homem foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.