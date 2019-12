ONG NoName de Apucarana realiza ações de Natal 

A ONG NoName de Apucarana irá lançar no próximo sábado (30) diversas ações de Natal que serão realizadas na cidade a partir do mês que vem. Entre os eventos está a ceia de Natal para pessoas que vivem em situação de rua.



A ONG já existe há oito anos e desenvolve projetos sociais destinados aos jovens e adultos. Anualmente a organização atende em média 5400 pessoas e entrega mais de quatro mil quilos de alimentos.

No dia 7 de dezembro a ONG irá promover o Brechó Solidário, roupas e brinquedos serão vendidos com um preço especial. O evento acontece no Platô da Praça Rui Barbosa, durante o dia.

No dia 15, acontece o Dia Feliz, no Lar São Vicente de Paulo, onde presentes serão entregues aos idosos. A ONG ainda vai entregar no dia 21, cookies que foram preparados especialmente pelos voluntários, aos pacientes do Hospital da Providência.

Já no dia 22, acontece a ceia de Natal destinada aos moradores de rua. "A partir das 19h, estaremos na Praça 28 de Janeiro, no centro da cidade, ofertando para essas pessoas, que não tem condições e nem onde morar, uma saborosa e deliciosa ceia de Natal. Em todas as sextas, a ONG já entrega alimentos para os moradores de rua, aproximadamente 30 pessoas que não tem o que comer, ganham comida. Na nossa ceia, esse número dobra, e é uma festa muito grande," detalha Alex José, presidente da ONG.

Confira a entrevista completa no vídeo acima. A ONG fica localizada na Rua Peabiru, 50, na Vila Brasil.