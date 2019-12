Transporte público de Apucarana lança novo aplicativo para celular neste domingo

Em ato no salão nobre da prefeitura na tarde desta terça-feira (26), a VAL aproveitou a apresentação da nova frota para lançar o aplicativo “Vou de ônibus Apucarana”. Já disponível para download nas lojas de aplicativos para os sistemas android e IOS, a ferramenta possibilita aos usuários obtenção de todas as informações necessárias para utilizar o sistema de linhas e seus respectivos horários.

“Por meio do aplicativo, o usuário poderá consultar – em tempo real – em quantos minutos o ônibus chega no ponto de ônibus no qual espera para embarque”, relata Roberto Jacomelli, administrador-executivo da VAL, que ratificou as palavras do prefeito Júnior da Femac quanto à qualidade do novo sistema que entra em operação no domingo.

“Apucarana estará servida do que há de melhor em inovação no transporte público, não devendo nada a nenhuma cidade do Brasil. Vamos disponibilizar transporte de excelência, nos empenhando a cada dia para manter a qualidade do serviço”, conclui Jacomelli.

SAC

O novo transporte coletivo urbano de Apucarana irá dispor, a partir de domingo, de um número telefônico para atendimento exclusivo dos usuários. Informações, dúvidas e reclamações poderão ser feitas pelo telefone 3033-6868.