Simepar prevê chuva e alerta para risco de temporais 

O Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, informou que na manhã de hoje (27) que o eixo de uma frente fria avança sobre o Paraná contribuindo positivamente para o aumento da instabilidade do ar. Durante esta quarta-feira as chuvas são previstas para todas as regiões paranaenses e,à tarde, aumentam os riscos para os temporais.

Ao amanhecer Apucarana registrou 19ºC, durante a tarde a previsão é de 28ºC, com a possibilidade de 31 milímetros de chuva, para a cidade e região.

Na quinta-feira (28) o eixo da frente fria afasta-se para o Sudeste do Brasil. No Paraná ainda há presença de muitas nuvens no leste e no norte paranaense, tanto em função da proximidade do sistema frontal quanto ao efeito do vento, que transporta umidade do oceano até o continente.

Condição para chuva fraca nestes setores, com pouca variação das temperaturas. Para os demais setores variação de nuvens, com temperaturas mais elevadas ao longo da fronteira paranaense com o Paraguai.



Para amanhã, existe a possibilidade de 18 milímetros de chuva, com temperatura máxima de 27ºC.

Segundo a previsão, o final de semana será sem chuva.