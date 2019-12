Ladrões invadem casa, furtam carro, bebidas e depois se envolvem em acidente; veja vídeo

Um capotamento aconteceu no final da tarde de ontem (26) em Apucarana. O que chama atenção, é que o veículo foi furtado de um casa, no Jardim Trabalhista. O carro estava carregado com cervejas e outros objetos que também foram levados pelos criminosos.

Os ladrões invadiram a residência localizada na Rua Washington Luiz, furtaram a Saveiro, carregaram com objetos, bebidas da casa e depois fugiram.

Durante a fuga, os suspeitos se envolveram em um acidente. Provavelmente por causa da alta velocidade, o condutor perdeu o controle da direção e capotou o carro. Veja o vídeo.

As latas de cerveja e garrafas de bebidas que estavam na caçamba da corro, ficaram espalhados pelo chão. Foram furtados também uma televisão e vários salgadinhos.

O dono da casa, um senhor de 61 anos, disse que os ladrões arrombaram o portão, a porta e a janela da residência. Causando um grande prejuízo.

Os suspeitos após o acidente fugiram sentido Jardim América. Segundo testemunhas, um dos envolvidos teria se machucado, pois estava mancando.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados.