NRE realiza hoje curso de manipulação de alimentos para merendeiras 

O Núcleo Regional de Educação de Apucarana, em parceria com a Faculdade de Apucarana (FAP) realizou na tarde desta terça-feira (26), um curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, com a participação de 150 merendeiras escolares dos 16 municípios jurisdicionados ao núcleo.

A chefe do NRE, a professora Cristiane Pablos Rossetti, fez a abertura do evento agradecendo a participação de todos e ressaltou a importância do trabalho das merendeiras nas escolas e o quanto “essas mãos que preparam o alimento com carinho todos os dias, são abençoadas”.

Também comentou sobre a importância da formação, visto que as transformações que ocorreram, no decorrer da história, contribuíram para melhorar a qualidade da alimentação escolar o que decorre de uma melhor elaboração dos alimentos, além das questões relacionadas à segurança alimentar e que inclui o armazenamento, conservação, dentre outros.

Em seguida foram apresentados vídeos com mensagens produzidas por alunos, professores e diretores das 61 escolas, em agradecimento às Manipuladoras de Alimentos, pelo seu trabalho diário no preparo das deliciosas refeições. Nesta etapa do curso, que acontece no Salão do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, a atividade conta com a presença de responsáveis pela Alimentação Escolar do Fundepar/ Curitiba.