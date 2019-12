Advogado apucaranense recebe prêmio em Londrina 

O advogado apucaranense José Teodoro Alves foi premiado com o Título “Destaque Paraná na Advocacia Criminal” pelo reconhecimento do trabalho realizado nestes 34 anos de profissão.

A entrega da honraria aconteceu durante o final de semana, no Empório Guimarães em Londrina. Diversas autoridades e personalidades paranaenses estiveram presentes.

Na oportunidade,o advogado discursou emocionado relembrando a trajetória profissional e pelos trabalhos que realiza, assim como no Tribunal do Júri, com o filho, o advogado Tiago Mariano Teodoro Alves.



Na foto, José Teodoro Alves com a esposa Ivani.