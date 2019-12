Asfalto chega a 100% dos bairros de Apucarana

O prefeito Júnior da Femac autorizou nesta segunda-feira (25/11), em ato no gabinete municipal, o início imediato das obras de drenagem e pavimentação asfáltica de todas as ruas do Jardim Santiago, última comunidade de Apucarana ainda sem a benfeitoria, e reconstrução total da Avenida Pinho Araucária e da Rua Koey Tatessuji, no Jardim Cidade Alta. O investimento, somados aos 10% de contrapartida da Prefeitura de Apucarana, chegam a R$3.182.412,06.

Solicitados em 2017, pelo então prefeito Beto Preto, e liberados no ano passado com ajuda do deputado Federal Sérgio Souza, os recursos são oriundos do FGTS e liberados pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Regional (MDR), no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana (Pró-Transporte) via Programa Avançar Cidades do Governo Federal.



Com licitação autorizada em maio deste ano pelo prefeito Júnior da Femac, a empresa vencedora da licitação e que vai executar todas as obras autorizadas nesta segunda-feira foi a Romo Pavimentadora Ltda, de Apucarana. O prazo de execução é de 180 dias. Ao assinar os contratos, Júnior lembrou que há seis anos, quanto teve início a gestão Beto Preto, ainda haviam 97 quilômetros de ruas sem pavimentação asfáltica em Apucarana e, grande parte da malha viária existente, apresentava precária conservação. “Com a pavimentação do Jardim Santiago, chegamos a um marco histórico, levando a benfeitoria a 100% dos bairros de Apucarana. Esta solenidade, então, transforma todos aqui presentes em testemunhas da história”, comemorou o prefeito.

Segundo Júnior da Femac, a conquista da gestão Beto Preto ilustra o momento por que passa a cidade. “Em seus 75 anos, Apucarana está resgatando muita coisa. Voltamos a ter representantes no primeiro escalão do governo estadual com o Beto Preto sendo secretário de Estado da Saúde, a ser centro de saúde do Vale do Ivaí com a conquista do mais moderno equipamento de radioterapia do Brasil e a ter deputados Estaduais, com o Arilson Chiorato e o delegado Jacovós, e Federal, com o Sérgio Souza em Brasília”, analisou o prefeito.

Durante a solenidade, Júnior fez um relato emocionado sobre a luta política e administrativa até chegar ao momento de poder anunciar a pavimentação do último bairro. “Tem gente que trabalha contra e tem quem trabalha a favor de Apucarana. Por isso é muito importante que fiquemos atentos para poder definir quem é quem. Tenho ao meu lado secretários comprometidos com a cidade e, no Legislativo, o apoio de nove vereadores que caminham juntos com os ideais da gestão Beto Preto e atuam a favor do desenvolvimento”, assinalou o prefeito. De acordo com ele, não fosse o apoio desses legisladores, que aprovaram a liberação dos recursos, não seria possível a realização de melhorias para Apucarana. “Não só destas, mas de todas as obras já entregues e que hoje fazem a diferença na qualidade de vida das pessoas”, disse Júnior.

“Mas infelizmente tem quem queira atrapalhar e são os mesmos, ou estão junto, com aqueles que quebraram a prefeitura e deixaram uma grande dívida que hoje, mesmo com uma administração austera, compromete a realização de mais investimentos”, contextualizou o prefeito de Apucarana.



O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Luciano Molina, parabenizou a prefeitura pelos investimentos. “A maioria das prefeituras brasileiras estão endividadas. Apucarana, apesar disto e do orçamento limitado, tem gestores que sabem gerir os recursos públicos, priorizando o que é mais importante para a cidade, assim como fazemos em nossas casas com o orçamento familiar. Não tem como gastar 30 se só temos 20. A cidade hoje conta com uma gestão exemplar, iniciada com o Beto Preto e agora muito bem conduzida pelo prefeito Júnior da Femac”, avaliou Molina.



Moradores comemoram obras autorizadas pelo prefeito Júnior da Femac



Morador do Jardim Santiago, José Rodrigues agradeceu a prefeitura pelo investimento. “Esperamos muito tempo, mas vai ser bom demais quanto tudo estiver pronto. Muito obrigado ao ex-prefeito Beto Preto e ao atual, Júnior da Femac, por se preocupar conosco, acabando com uma espera de mais de 20 anos. Os tratores da empresa que vai realizar o trabalho já estão no bairro”, destacou Rodrigues. As obras de drenagem e pavimentação de todas as ruas do Jardim Santiago vão absorver investimento na ordem de R$1.771.225,06, beneficiando oito ruas em um total de 17.300 metros quadrados de asfalto.



Já a reconstrução total da Avenida Pinho Araucária, que interliga diversos bairros junto ao Jardim Cidade Alta e dá acesso à Sociedade Rural de Apucarana, bem como o alargamento da Rua Koey Tatessuji, na mesma região, vai estruturar mais uma alternativa de acesso à cidade pelo Contorno Norte (PR-170 – Rodovia Michel Soni), para quem vem de Londrina. Com investimento de R$1.411.187,00, as melhorias vão atender a 12 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica. “Moro no bairro desde 1982, tempo em que ainda existia plantação de café, granjas, muito mato. Cresci por lá, hoje tenho empresa e sinto muito amor pelo território. Foram anos de briga, reivindicação por esta melhoria, pois apesar das reformas com tapa-buraco, devido à falta de drenagem, em 30 dias tudo voltava a ficar ruim. A região hoje cresceu muito e graças ao trabalho do Beto Preto e agora do Júnior da Femac chegou a nossa vez. Todos os moradores estão muito contentes”, contou Cláudio de Miranda, o Mirandinha, empresário e morador do Jardim Cidade Alta.



Para o alargamento da “Koey Tatessuji”, lembrou o prefeito Júnior da Femac, foi firmado um acordo com a Sociedade Rural prevendo doação ao Município de uma faixa de 8 metros de largura, numa extensão de 600 metros, para viabilizar a via com 12 metros.

Presenças – Além de moradores dos bairros beneficiados, do prefeito Júnior da Femac, do presidente da Câmara Luciano Molina e de secretários municipais, prestigiaram o evento os vereadores Mauro Bertoli, Marcos da Vila Reis, Lucas Leugi, Franciley Poim, Gentil Pereira e Antônio Sidrin. Agente financiador do convênio com o Governo Federal, a Caixa Econômica Federal esteve representada pelo gerente de Relacionamento da agência local, Leonardo Luis Antonychyn. Já a empreiteira Romo Pavimentadora Ltda, de Apucarana, contou com a presença de Adir Moreno Filho.