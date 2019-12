Comércio de Apucarana abre nesta sexta-feira até às 22 horas

O clima de Natal já invadiu as ruas de Apucarana. A cidade está toda decorada com motivos natalinos e nesta sexta-feira, dia 29, o comércio de Apucarana promove um “aquece” para o fim de ano com a Black Friday. Nesta sexta-feira, as lojas ficarão abertas até as 22 horas.



Para a presidente do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), os lojistas estão confiantes com a chegada da Black Friday, que acontece no dia 29 deste mês, assim como ocorre nos Estados Unidos, onde originou a campanha. “A nossa expectativa é das melhores para esta edição. A primeira parcela do 13º deve sair essa semana para a maioria dos trabalhadores e também tem a liberação do Fundo de Garantia, o que incrementa o orçamento do consumidor”, afirma.

O horário especial de fim de ano começa dia 05 de dezembro, quando as lojas passam a atender até as 22 horas. O horário estendido segue até o dia 23 de dezembro. “Apucarana já está no clima de Natal, toda decorada para encantar as crianças e também os pais nesta data tão especial”, diz Aída.



A inauguração da decoração de Natal ocorreu no último final de semana junto com a chegada do Papai Noel. Neste ano, na Praça Rui Barbosa foi instalada uma árvore de Natal de 15 metros de altura e um túnel de luzes, com 45 metros de extensão, entre os dois espelhos de água. Na praça da Matriz tem ainda um presépio todo iluminado, além da casinha do Papai Noel e da Bota do Papai Noel, que tradicionalmente ficam no local. As laterais dos dois chafarizes da praça também estão ornamentadas com quatro fontes iluminadas de 6 metros de altura (duas de cada lado). A decoração de Natal deste ano foi completamente renovada.