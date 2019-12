CNA anuncia Black Friday para novas matrículas; as vagas são limitadas

O CNA, uma das maiores e mais tradicionais escolas de idiomas do Brasil, anunciou uma super Black Friday para novas matrículas para o final do mês de novembro. As promoções e condições de pagamento são especiais para quem pensa em aprender um novo idioma.

Para jovens e adultos que pretendem aperfeiçoar seus conhecimentos em língua estrangeira, o CNA possui método pedagógico diferenciado, aulas interativas e horários flexíveis. Ao longo do curso, os alunos recebem preparação para realizar os exames internacionais mais conceituados no mundo, Cambridge e Siele, e realizam a prova sem pagar nada a mais por isso.

O certificado internacional Cambridge English: First (FCE), exclusivo da rede CNA, é aceito por mais de 20 mil empresas e universidades em todo o mundo, é pode ser o que falta para se conquistar um lugar de destaque no mercado de trabalho. A promoção é válida também para as aulas infantis. A partir dos três anos, as crianças também podem estudar uma segunda língua com mais facilidade, pois aprendem o conteúdo com mais rapidez.

No CNA, a galerinha terá material didático com personagens da Disney, além de salas de aula equipadas com lousa interativa, sala de cinema, material com recursos tecnológicos e uma equipe de professores altamente qualificada.



Black Friday CNA Apucarana

De 28 a 30 de novembro, todos os novos alunos que se matricularem no CNA Apucarana ganham 50% de desconto no material didático e ainda terão um desconto especial de 50% nas parcelas do curso escolhido. As vagas são limitadas e você pode realizar um pré-cadastro em nosso formulário encurtador.net/vwxER ou entrar em contato direto pelo nosso WhatsApp: (43) 99698-0047.

Serviço

CNA Apucarana

Endereço: Rua Desembargador Clotário Portugal, 1544 – Centro

Telefone: (43) 3047-0090

WhatsApp: (43) 99698-0047