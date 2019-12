Dia Mundial do Doador de Sangue: Hemonúcleo de Apucarana reforça necessidade de doações; veja vídeo

A cada bolsa de sangue doada, até quatro vidas podem ser salvas no país, segundo estatísticas do Ministério da Saúde. No Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta segunda-feira (25), a rede pública de saúde de todo o país reforça a importância da doação regular desse insumo vital. No Hemonúcleo de Apucarana, que atende toda a região da 16ª Regional de Saúde (RS), muitas pessoas aproveitaram a data para fazerem suas doações.

O que é?



A data foi criada por meio de um decreto presidencial, em 1964, para marcar a fundação do primeiro centro de doadores voluntários de sangue no país. No Brasil, cerca de 3,3 milhões de pessoas são doadoras de sangue. Isso significa que 16, a cada mil pessoas, doam sangue regularmente.

De acordo com o Ministério da Saúde, a situação de doação de sangue no Brasil está atualmente em conformidade com o que a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza para a segurança, que é entre 1% e 3% da população. Apesar disso, o Ministério da Saúde trabalha para ampliar o número de doadores, especialmente o de doadores regulares.

Dados divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mostram que 42,9% das doações feitas em 2017 foram de primeira vez, 42% de repetição e 15% esporádicas. Além disso, a agência divulgou que, nas doações, há a prevalência dos tipos O+ e A+, contabilizando 43% e 30,7% das doações realizadas em 2017, respectivamente.