Paciente do Samu de Apucarana agride equipe médica para fugir da ambulância 

Um homem de 27 anos foi detido por dano qualificado em Apucarana. O que chama atenção, é que ele era socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, quando o crime aconteceu, na noite de domingo (24).

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), a equipe do Samu transportava um paciente que teria tentado contra a própria vida, no Jardim Tarobá. Durante o deslocamento para a Unidade de Pronto Atendimento, Upa, o homem agrediu a médica e a enfermeira do Samu.

O condutor da ambulância parou o veículo e o homem alterado danificou o banco e cintos de segurança da ambulância para fugir. Além disso, ele ainda jogou a médica contra a porta da viatura.

O condutor da ambulância conseguiu conter o rapaz, que foi encaminhado até a UPA, porém na unidade, mais uma vez ele tentou fugir.

Após ser liberado pelo médico da UPA, ele foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.