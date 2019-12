Após acidente motorista é preso por embriaguez ao volante 

Um homem de 39 anos foi presos por embriaguez ao voltante durante a tarde de domingo (24) em Apucarana. O rapaz se envolveu em um acidente, na Avenida Central do Paraná, no Jardim Ponta Grossa.

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e só parou após bater em um ponto de ônibus, colocando em risco a vida das pessoas que estavam no local.

Ainda de acordo com as testemunhas, após a batida, o condutor ficou no interior do veiculo acelerando o carro. A Polícia Militar (PM) foi chamada, quando a equipe chegava no local, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi abordado.

Conforme a PM, o condutor estava visivelmente embriagado. O carro foi apreendido pois constava débitos, e o homem foi preso. Porém, ele estava muito alterado e começou a desacatar e ofender a equipe.

Foi realizado o teste do etilômetro que apontou 0,78 mg/l, comprovando a embriaguez.