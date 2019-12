Jovem sofre ferimentos após acidente em Apucarana nesta manhã

Uma mulher de 27 anos sofreu suspeita de contusão no quadril, após se envolver em um acidente na manhã de hoje (25) em Apucarana. A batida aconteceu por volta das 07h50, na Avenida Itararé, equina com a Rua Tókio, no Jardim Ponta Grossa.

Segundo os Bombeiros, a vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento, Upa. Ela estava conduzindo uma moto.

De acordo com testemunhas, o motorista de um carro, teria cruzado a preferencial. A princípio a moça estava na Avenida quando aconteceu a batida.

O motorista do veículo de 32 anos não sofreu ferimentos e parou para prestar socorro. As causas do acidente serão apuradas.