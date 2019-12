Onze pessoas foram abordadas durante a madrugada desta segunda-feira (25) em Apucarana. A Polícia Militar (PM) realizou a Operação Saturação no centro da cidade, no Residencial Sumatra, no Jardim Colonial, na Vila Nova e no Núcleo Castelo Branco.

Conforme a PM, um veículo foi apreendido. A ação aconteceu entre 01h e 02h da madrugada.

Segundo a PM, as operação vão continuar acontecendo, com o objetivo de encontrar ilícitos e prevenir a ocorrência de crimes.