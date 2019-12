Pai é detido após deixar os três filhos sozinhos em casa, no Núcleo João Paulo

Um homem de 40 anos foi detido suspeito de abandono de incapaz em Apucarana. Ele deixou os filhos, dois meninos de oito e seis anos e uma adolescente de 15 anos, sozinhos no final de semana.

O tio das crianças foi quem chamou a Polícia Militar (PM) por volta das 20h58 de ontem (24). Na residência, as crianças e a jovem estavam sem a presença de um adulto. A garota disse que seu pai saiu no sábado (23) e que não sabia onde ele estava.

Segundo a PM, foi feito contato com o Conselho Tutelar, que orientou que as crianças ficassem com o tio.

Ainda de acordo com a PM, após a equipe deixar a casa, um denúncia informou que o pai das crianças tinha chegado. O homem foi encontrado e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

O caso será investigado.