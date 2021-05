Aserfa divulga falecimentos e sepultamentos em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

WALDEMAR DA COSTA , 90 anos - Velório na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa (zona norte da cidade) e sepultamento as 09 horas desta segunda-feira (13), no Cemitério da Saudade.

GERALDO MANOEL ANACLETO, 76 anos - Velório na Capela Mortuária Central e sepultamento as 15 horas desta segunda-feira (13), no Cemitério da Saudade.

OROZIMBO TIBURCIO DA SILVA, 96 anos - Velório na Capela Mortuária Central e sepultamento as 16 horas desta segunda-feira (13), no Cemitério da Saudade.