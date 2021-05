Motociclista morre após bater em placa na PR-444

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem, identificado como Edno Florindo Criveloro, de 49 anos, perdeu a vida na noite desta terça-feira(17) em um acidente registrado na PR-444, entre Arapongas e Mandaguari, por volta das 19h30min. Ele perdeu a direção da motocicleta que conduzia e acabou colidindo com uma placa de trânsito.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Rolândia, a vítima que já foi encontrada em óbito, conduzia uma motocicleta Honda/XLR, com placas de Arapongas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. A identificação foi feita nesta manhã, de acordo com a Técnica de Nrcrópsia Sueli Regina, do IML de Londrina.