4ª Romaria Diocesana acontece no domingo em Apucarana; assista

O evento será realizado no Complexo esportivo José Antônio Basso (Lagoão), localizado na Avenida Irati, área central de Apucarana

Acontece neste domingo (05), a 4º Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Lourdes. O evento será realizado no Complexo esportivo José Antônio Basso (Lagoão), localizado na Avenida Irati, em Apucarana, no norte do Paraná.

Esse ano a Romaria traz algumas novidades. Logo no cerimonial de abertura acontece uma homenagem para as vítimas da pandemia. “É necessário recordarmos aqueles que padeceram frente a covid-19 nós tivemos aqui na Diocese de Apucarana três padres que morreram de covid, inúmeras lideranças de pastorais e movimentos que faleceram ao longo desse tempo. Existiram pessoas que me ajudaram a organizar a 1ª Romaria diocesana em 2020 e que faleceram em frente a pandemia, também em nome dessas pessoas é que rezamos e celebramos essa 4ª edição da romaria e para que possamos iniciar um novo período não podemos nos esquecer deles”, explica padre Anderson.

De acordo com Padre Anderson Bento que é coordenador geral da Romaria, os fiéis que participarem receberão uma capelinha de Nossa Senhora de Lourdes.

“Queremos repetir aquilo que São João, o apóstolo vivenciou aos pés da cruz, quando Jesus antes de morrer fala “Eis aí a sua mãe” e o evangelista recorda que a partir de então ele levou nossa senhora para a casa. Nós iremos vir até a romaria diocesana e depois queremos levar também nossa senhora para a nossa casa, então o senhor Bispo vai dar a benção dessas capelinhas e depois nós vamos levar essa imagem para casa e montar um espaço especial em nossa casa para ela”, disse.

Segundo Padre Anderson, a romaria é o maior evento que a diocese de Apucarana realiza anualmente e por isso uma grande estrutura para acolher bem todos os peregrinos foi planejada. São esperadas 65 paróquias distribuídas em 35 municípios, além do público fiel de Apucarana e Arapongas e da região mais próxima.

"Existem grupos paroquiais que vão fazer essa ida à romaria a pé, pessoas de Califórnia virão caminhando até o Lagoão, como um gesto de piedade, uma penitência, mas um penitência saudável”, disse.

O padre Anderson também pede para que os romeiros venham com roupas confortáveis e tomem alguns cuidados para participar da romaria com mais tranquilidade.

"As pessoas precisam vir com aquilo que é básico em eventos dessa proporção, trazer boné, passar protetor solar, trazer garrafa de águas, teremos águas, mãos é bom ter a sua garrafa à mão. Vestir roupas confortáveis. E o principal, trazer a alegria", explica.

PROGRAMAÇÃO DA 4ª ROMARIA DIOCESANA



· 8h30 Inicio com a acolhida e animação das 64 paróquias da diocese de Apucarana e de outras dioceses da região.

· 9 horas Começo do cerimonial de abertura. Na sequência uma homenagem às vítimas da pandemia.

· 10 horas Santa Missa, que será presidida pelo Bispo Dom Carlos José.

· 11h30 Procissão que segue até a catedral.

· 12h30 Encerramento diante de Nossa Senhora, na praça Rui Barbosa onde haverá a benção final realizada pelo bispo.

· A romaria também abre de forma oficial as atividades pastorais da. Da igreja católica do ano de 2023.

Assista a entrevista e conheça a história de Nossa Senhora de Lourdes

Por, Lis Kato

