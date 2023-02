Da Redação

Um grande público prestigiar a 4ª Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Lourdes. O evento acontece neste domingo (5), no Complexo esportivo José Antônio Basso (Lagoão), localizado na Avenida Irati, em Apucarana, no norte do Paraná.

Esse ano a Romaria traz algumas novidades. Logo no cerimonial de abertura acontece uma homenagem para as vítimas da pandemia.

Veja como está sendo a 4ª Romaria Diocesana:

