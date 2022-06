4º Festival do Dragão reúne 400 alunos no 'Áureo Caixote' em Apucarana

Da Redação

Com a participação de 400 alunos das Escolas Municipais de Apucarana, foi realizada neste sábado (11), no Complexo Esportivo Áureo Caixote, a 4ª edição do Festival do Dragão de Kung Fu, evento que teve o apoio total da Secretaria Municipal de Esportes e do Conselho Municipal de Esportes, a organização da Escola Chen Tai Chi Apucarana e a supervisão da Associação Shizuka e da Federação Paranaense de Kung Fu Wushu.

Também competiram no festival, atletas das oficinas esportivas de kung fu oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes e alunos dos colégios estaduais Alberto Santos Dumont, Polivalente e Nilo Cairo. Todos os competidores receberam medalhas.

Estiveram presentes no festival o prefeito Junior da Femac, o vereador Rodrigo Lievore, o Recife, a vereadora Jossuela Pirelli, o superintendente da Secretaria Municipal de Esportes, Tom Barros, o professor Abel Cezar Cândido Bento, coordenador geral do evento, o mestre Waldenir dos Santos, representante da Federação Paranaense e demais autoridades.

O prefeito Junior da Femac enalteceu a realização do festival. “O kung fu traz elementos e aprendizado como disciplina, ajuda na memória e o trabalho em equipe. Parabenizo as nossas crianças, orgulho para o nosso município. Tenho certeza que nós estamos formando uma geração de pessoas que serão melhores do que a gente, cuidando das famílias, da cidade, que vão trabalhar e que se realizarão como pessoas, esse é o sentimento que eu tenho”, destaca o prefeito Junior da Femac.

A vereadora Jossuela Pirelli diz que é muito importante a volta do festival. “Por dois anos o evento de kung fu ficou paralisado devido à pandemia, mas agora retorna com força total, com a Secretaria de Esportes e a Autarquia Municipal de Educação trabalhando juntas em prol dos nossos alunos. Falo aqui do meu respeito à gestão do prefeito Junior da Femac que deu continuidade ao trabalho iniciado pelo antigo gestor Beto Preto, com Apucarana hoje sendo destaque no cenário do Paraná e do Brasil, com a nossa educação sendo a melhor do país, mostrando que as crianças têm potencial”, frisa a vereadora Jossuela.

O professor Abel se mostrou satisfeito com a realização do festival. “As crianças deram show em suas apresentações no Áureo Caixote, arrancando muitos aplausos dos familiares que estavam presentes. Foi um evento sensacional e que mostrou os novos talentos do kung fu na cidade. Realizamos esse festival com o objetivo de estimular a prática de esportes e fortalecer cada vez mais as categorias de base do Tai Chi Chuan e do Wushu Taolu Esportivo”, diz Abel.

O professor Tom Barros também prestigiou o evento nesse sábado. “É bonito ver as crianças e os pais num evento que a gente tem sempre que incentivar e trazer para a nossa cidade. O festival é grandioso e está de parabéns o professor Abel, o prefeito Junior da Femac e todos que prestigiaram o evento”, cita o professor Tom.

No dia 10 de julho, em Campo Mourão, a equipe de Apucarana disputará mais uma etapa do Campeonato Paranaense da modalidade.