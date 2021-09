Da Redação

O “Wall of Street 2021” chega em sua 4ª edição nos dias 18 e 19 de setembro em Apucarana. Desta vez, o prédio do Centro de Artes e Esportes Unificados, do Jardim América (Praça CEU), ganha novas cores. O evento deve reunir grafiteiros de Apucarana e região, além de artistas de nove estados e até do Chile.

Conforme o organizador do evento Zion, a proposta artística do “Wall of Street 2021” é de que os grafiteiros expressem o sentimento sobre o momento atual. "O grafitti é uma das manifestações culturais de rua que mais cresce no mundo e está bastante presente em Apucarana. O principal objetivo desta atividade é levar arte para as pessoas, lembrando que não tem nenhum fim lucrativo", reforça.

Na edição anterior, em 2019, os artistas deram nova "cara" aos muros do Colégio Estadual Nilo Cairo. "Em 2020, assim como milhares de outras atividades, tiveram que ser canceladas por conta da pandemia do coronavírus. Voltamos este ano com todo cuidado com os artistas e frequentadores. Vamos distribuir máscaras, além destra edição ser ao ar livre", explica.

O evento tem apoio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultura e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur), além de outros empresários e parceiros que contribuíram com a realização da atividade. "Gostaria de agradecer a todos que sempre apoiam nossas ideias e nos dão essa força", ressalta.

Serviço:

"Wall of Street"

Datas: 18 e 19 de setembro de 2021

Local: Praça CEU

Endereço: Avenida Central do Paraná, nº 1420. Bairro: Jardim América

Assista a live com o grafiteiro Zion, organizador do evento:

4ª edição do 'Wall of Street' acontece neste fim de semana - Vídeo por: tnonline