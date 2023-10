4ª edição do Festival de Ginástica reúne mais de 300 atletas no Lagoão

Com a presença de mais de 300 atletas, o Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), sediou nesse sábado (28/10), a 4ª edição do Festival de Ginástica Rítmica e Ginástica Artística, evento realizado pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e que contou com apoio de algumas empresas da cidade. Mais de mil pessoas acompanharam o festival, que é disputado anualmente no município.

continua após publicidade

Coordenado pela professora Neusa Maria da Silva, o festival teve a duração de três horas com atletas de 5 a 15 anos de idade. Todas as atletas receberam medalhas e brindes da organização do evento. Na ginástica rítmica aconteceram apresentações nas categorias baby, mirim, pré-infantil, infantil e juvenil nos aparelhos de fita, corda, bola e arco. A ginástica artística foi disputada com a prova de solo.

-LEIA MAIS: Cemitérios de Apucarana devem receber 20 mil visitante no feriado

continua após publicidade

Durante o evento o prefeito Junior da Femac e o secretário municipal de Esportes Tom Barros ganharam camisetas alusivas ao festival que foram entregues pelas jovens atletas Beatriz Camaroto e Luna Morotti. A professora Neusa, José Luiz Vendrametto e Poliana Freire, os dois últimos representando os pais presentes no Lagoão, também receberam homenagens.

“Assistimos belíssimas apresentações das nossas ginastas que treinam durante a semana nos períodos da manhã e da tarde no Lagoão. As duas modalidades têm revelado muitos talentos, destacando que as atletas da ginástica rítmica já estão disputando competições a nível estadual e conseguindo boas colocações para Apucarana”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“O festival foi um sucesso e as crianças e a professora Neusa estão de parabéns, pois foi um evento muito bonito e emocionante. É uma atividade que reúne toda a família, dando assim um brilho todo especial e claro contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o secretário de Esportes, Tom Barros.

continua após publicidade

“Foi um belo espetáculo realizado com inúmeras apresentações, realmente uma grande festa do nosso esporte. Mostramos que a ginástica está avançando a cada ano em Apucarana. No primeiro festival realizado em 2018 tivemos 200 atletas inscritas e agora na quarta edição o evento reuniu mais de 300 ginastas. Agradeço a minha equipe de trabalho, ao prefeito Junior da Femac, as empresas parceiras e a todos os pais que nos ajudaram a fazer esse grande evento”, disse a professora Neusa.

Também prestigiaram o festival a secretária municipal de Assistência Social, Jossuela Pirelli, o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, a superintendente da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), Andréia Rinaldo, e o professor Robson Desiderá, diretor do Colégio Estadual Cívico Militar Padre José Canale.

AULAS – Os dias e os horários das aulas da ginástica no Ginásio do Lagoão são os seguintes: segunda e quarta-feira, 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas (treinamento); terça e quinta-feira, 8h40 às 9h30, 9h40 às 10h30, 14 às 14h50, 15 às 15h50, 16 às 16h50 e das 17 às 17h50 (iniciação); sábado, 8h20 às 9 horas (iniciação), 9h10 às 9h50, das 10 às 10h40 e das 10h50 às 11h30 (iniciação avançada).

Siga o TNOnline no Google News