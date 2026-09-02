32ª Festoque começa nesta quinta-feira e espera mais de 40 mil visitantes

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A 32ª edição da Festoque começa nesta quinta-feira (3) e segue até a próxima segunda-feira (7) nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). O evento, promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), projeta reunir mais de 40 mil visitantes em cinco dias de programação.



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Com cerca de 100 lojistas, a feira aposta na variedade para receber os consumidores, com estandes nas áreas de confecção, calçados, semijoias, perfumes e móveis, entre outros segmentos. Um dos destaques também é a praça de alimentação, com comidas típicas e opções variadas para os frequentadores.

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Estandes já estão prontos para receber os visitantes - Foto: Lis Kato Estandes já estão prontos para receber os visitantes - Foto: Lis Kato





O presidente da Acia, Elio Pinto, destaca a tradição do evento, que sempre é realizado durante o feriado da Independência. "É a nossa 32ª feira, que só teve um intervalo por conta da pandemia (de Covid-19)", assinala.

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Ele destaca a variedade de lojistas que aderiram ao evento neste ano. "É uma infinidade muito grande de produtos à disposição. É uma feira bem eclética mesmo, sem contar a nossa praça de alimentação, que também vai ofertar uma gama de pratos e bebidas", assinala.

O vice-presidente da Acia, Jayme Leonel, afirma que o evento também é uma vitrine para as fábricas de Apucarana, que poderão expor suas marcas próprias na Festoque. Ele também destaca a segurança e o conforto que os visitantes encontrarão na Acea. Ele cita o estacionamento gratuito e o investimento feito em segurança para os visitantes.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana, Aída Santos Assunção, mostra otimismo com as vendas, citando os valores acessíveis como um dos diferenciais. "O preço é o que realmente chama a atenção na Festoque", assinala.

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Anderson Alves Pereira, de uma loja de colchões de Apucarana, diz que participa da Festoque há cinco anos, sempre com resultados positivos. "Na Festoque, a gente separa produtos e preços diferenciados para os consumidores de Apucarana e região", diz. Ele assinala que, nesta edição, a expectativa é alta. "Nas outras edições, tivemos um bom resultado, com mais de três mil famílias dormindo bem aqui na cidade de Apucarana e região. Neste ano, a gente vem para bater recorde", revela.





Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato





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Neia Miranda, de uma loja de jeans, também está animada com a edição deste ano. "A Festoque proporciona preço e qualidade nas peças em exposição", diz. Ela espera grande movimentação de consumidores de Apucarana e toda a região. "Será muito bom, com preços baixos e uma oportunidade também para curtir com a família".

PROGRAMAÇÃO

Local: Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), localizada na Avenida Jaboti.

Horários: 10h às 22h na quinta e sexta-feira; 9h às 22h no sábado e domingo e 10h às 20h na segunda-feira.