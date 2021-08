Da Redação

30º BIMec realiza mais um treinamento no Lago Jaboti

O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, com sede em Apucarana, realizou na manhã desta terça-feira (3), mais um treinamento com os militares e viaturas blindadas, no Lago Jaboti.

O treinamento chamou a atenção de quem passou pelo parque. A instrução é para habilitar os oficiais e sargentos que serão comandantes da viatura.

O blindado tem capacidade de transportar 11 militares. O veículo possui muitas capacidades, como andar em lagos, rios, até no mar, desde que não tenha ondas muito altas.

Em março um treinamento também foi realizado.