3ª edição do Festival de Ginástica no Lagoão atrai bom público

Da Redação

Com a presença de mais de 1.200 pessoas, o Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) recebeu nesse sábado (10/09), a 3ª edição do Festival de Ginástica Rítmica e Artística de Apucarana, em evento promovido pela pela Secretaria Municipal de Esportes e com apoio de empresas da cidade. Participaram do festival atletas da Escola de Ginástica de Apucarana e dos municípios de Arapongas, Rio Bom e Paranavaí. Todas as mais de 200 inscritas receberam medalhas de participação.

“Evento belíssimo prestigiado pelos apucaranenses no Lagoão. Agradeço a todos pelo apoio aos nossos jovens em atividades saudáveis mantidas pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes”, comentou o prefeito Junior da Femac, que acompanhou todas as apresentações do festival.

“Foi bonito ver o Ginásio de Esportes Lagoão com muitas famílias reunidas torcendo na arquibancada e as ginastas dando um show na quadra. Foi a retomada do festival que não aconteceu em 2020 e 2021 devido a pandemia da covid-19”, frisou o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário de Esportes de Apucarana.

“Estou muito feliz pela volta do festival, pois presenciamos um belo espetáculo. “Foi uma grande festa que coroou o trabalhado que vem sendo desenvolvido no Lagoão”, destacou a professora Neusa Maria da Silva, que comanda as aulas da modalidade em Apucarana.

“O festival é uma benção e pela terceira vez a minha filha participa. Ela já está na ginástica há cinco anos. Agradeço a Prefeitura e a professora Neusa, estão de parabéns”, disse Adriana Ortiz, mãe da aluna Isadora, que treina durante a semana no Lagoão.

Também prestigiaram o evento esportivo nesse sábado a vereadora Jossuela Pirelli, o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, o paratleta olímpico, Giovane Vieira de Paula e demais autoridades.

AS ATIVIDADES

A escolinha de ginástica no Complexo Esportivo Lagoão funciona com mais de 200 atletas. As atividades têm a seguinte programação: segunda e quarta-feira, 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas (treinos); terça e quinta-feira, 8h40 às 9h30, 9h40 às 10h30, 14 horas às 14h50, 15 horas às 15h50, 16 horas às 16h50 e das 17 horas às 17h50 (aulas de iniciação); sábado, 8h20 às 9 horas (aulas de iniciação), 9h10 às 9h50 e das 10 horas às 10h40 (iniciação avançada).

