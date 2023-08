3ª Copa Cunha Cruz chega ao fim; confira os campeões e destaques

Escritório Iguaçú/Brindes Tic Tac campeão do Sênior

A 3ª edição da Copa Cunha Cruz, torneio de futebol amador em Apucarana, chegou ao fim neste último final de semana. Pela categoria Sênior, o time do Escritório Iguaçú/Brindes Tic Tac se sagrou campeão. Já no Master, a equipe Garcia Contabilidade/Charme Decorações levou a melhor.

A final do Sênior aconteceu às 14h30. O Escritório Iguaçú/Brindes Tic Tac não tomou conhecimento do Cunha Cruz FC e goleou por 4 a 1. Mais tarde, às 16h, o time do Garcia Contabilidade/Charme Decorações ganhou a final por 5 a 3 contra o Baiano FC.

Durante toda a competição, foram disputados 105 jogos e 561 vezes as bolas balançaram as redes, tendo uma média de 5,34 gols por partida. Atuaram na competição 289 pessoas, entre atletas e dirigentes. Os confrontos foram jogados na Associação da Afap, Arena Cunha Cruz, Arena L2 e Chácara do AFA.

Confira outras estatísticas divulgadas pela organização do campeonato:

Categoria Sênior

CLASSIFICAÇÃO FINAL:



CAMPEÃO - ESCRITÓRIO IGUAÇÚ/BRINDES TIC TAC



VICE-CAMPEÃO - CUNHA CRUZ FC



3º Col. ESQUEMA 10



4º Col. CAMBIRA/APUCARANA AUTO PEÇAS



5º Col. MBS PEÇAS AGRICOLAS



6º Col. LEBI CONSTRUTORA/CMG VIDROS



7º Col. ESCRITÓRIO DO VALE/AFA



ARTILHEIRO: FABIO SANT ANNA ALVES - FABINHO - 19 Gols

Equipe - CAMBIRA/APUCARANA AUTO PEÇAS

GOLEIRO MENOS VAZADO: BRUNO MARCHI - BRUNO - 25 Gols

Equipe - ESCRITÓRIO IGUAÇÚ/BRINDES TIC TAC

SELEÇÃO SÊNIOR

GOLEIRO - BRUNO MARCHI - ESC. IGUAÇÚ/BRINDES TIC TAC

ZAGUEIRO - RONALDO MAREZE - ESC. IGUAÇÚ/BRINDES TIC TAC

CABEÇA DE ÁREA- LUIZ PANCIONE - CAMBIRA/APUCARANA AUTO PEÇAS

LAT. ESQUERDO - MARCOS VITOR - CUNHA CRUZ FC

LAT. DIREITO - JAIR FERREIRA - MBS PEÇAS AGRICOLA

MEIA ESQ. ADAIR RODRIGUES - CUNHA CRUZ FC

MEIA DIREITA JOSÉ ADEMAR - CUNHA CRUZ FC

ATACANTE ADRIANO ROCHINSKI - ESC. IGUAÇÚ/BRINDES TIC TAC

TÉCNICO MARCOS MELO - ESC. IGUAÇÚ/BRINDES TIC TAC

Categoria Master

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CAMPEÃO - GARCIA CONTABILIDADE/CHARME DECORAÇÕES

VICE-CAMPEÃO - BAIANO FC

3º Col. SEVEN JEANS/VILA REIS

4º Col. MARYMIL FC

5º Col. BRINDES TIC TAC/IGUAÇÚ AUTO CENTER

6º Col. L2 CONFECÇÕES FC

7º Col. ATTACK FC

8º Col. ATLÉTICO PIRAPÓ FC

9º Col. VIA ÚNICA FC

10° Col. NORTH ASSESSORIA/GRUPO PANDA/LOT. BARILOCHE

ARTILHEIRO: GIOVANI DA SILVA DELGADO - GIL - 16 Gols

Equipe - SEVEN JEANS/VILA REIS

GOLEIRO MENOS VAZADO: DENNER JORDÃO DA SILVA - DENOEA - 25 Gols

Equipe - BRINDES TIC TAC/IGUAÇÚ AUTO CENTER

SELEÇÃO SÊNIOR

GOLEIRO - MARCELO VENTRILHO - GARCIA CONTABILIDADE/CHARME DECORAÇÕES

ZAGUEIRO - RAFAEL RIBEIRO - MARYMIL FC

CABEÇA DE ÁREA- ROBENVAL BENVINDO - GARCIA CONTABILIDADE/CHARME DECORAÇÕES

LAT. ESQUERDO - SMAILY FRIZO -MARYMIL FC

LAT. DIREITO - DANIEL DELGADO - SEVEN JEANS/VILA REIS

MEIA ESQ. RAFAEL AMADO - GARCIA CONTABILIDADE/CHARME DECORAÇÕES

MEIA DIREITA CLAUDEMAR DE OLIVEIRA - SEVEN JEANS/VILA REIS

ATACANTE CLEVERSON RODRIGUES - MARYMIL FC

TÉCNICO FABIANO ALVES - GARCIA CONTABILIDADE/CHARME DECORAÇÕES

Melhores das finais:

SÊNIOR - RONALDO MAREZE

MASTER CLÉBER DE FREITAS

