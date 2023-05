28ª edição do Dia do Desafio é lançada em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Edição foi lançada no salão social do Sesc

Visando a saúde e o bem estar da população apucaranense e da região, foi lançada nessa quarta-feira (10), no salão social do Serviço Social do Comércio (Sesc), a 28ª edição do Dia do Desafio que será realizada da meia noite até às 21 horas no dia 31 de maio. O evento, que é mundial, incentiva a prática regular de atividades físicas e esportivas em todas as fases da vida e para todos os públicos.

continua após publicidade .

“Oficialmente o Sesc está dando a largada do Dia do Desafio, realizando o evento em Apucarana há mais de 27 anos, desenvolvendo as ações de combate ao sedentarismo. Sabemos como é tão importante a atividade física no nosso dia a dia e evitando assim diversos tipos de doenças físicas e mentais”, destaca Ronaldo Romani Ficagno, gerente executivo do Sesc Apucarana.

-LEIA MAIS: Viaduto da Vila Regina e imediações ganham iluminação em LED

continua após publicidade .

Da região que abrange o Sesc local poderão participar também os moradores de Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi e Rio Bom.

Na ocasião, fazendo parte do Dia do Desafio, Ficagno também lançou oficialmente nessa quarta-feira (10/05) a campanha de arrecadação de caixas de leite no Programa Mesa Brasil. “Esse programa atende instituições dentro do município e de hoje até o dia 31 de maio as pessoas poderão estar doando o alimento na unidade do Sesc e também no Senac”, frisa Ficagno.

De acordo com ele, o objetivo do evento é mobilizar o maior número de pessoas a realizarem pelo menos 15 minutos de atividades físicas. “Nessa temporada não teremos a competição entre cidades, então o desafio é bater o nosso último número de participantes que foi em 2022, quando tivemos a presença de 51.474 pessoas”, comemora Ficagno.

continua após publicidade .

“Vejo de suma importância a participação do comércio no Dia do Desafio, com o Sesc Paraná exercendo um grande trabalho e com Apucarana de forma especial. Vamos realmente fazer as atividades, pois o esporte ajuda imensamente na saúde física e mental das pessoas. Então pedimos para que os comerciantes de Apucarana e região participem deste grandioso evento”, cita a empresária Aída Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana).

“A Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana em apoio ao Sesc estará organizando algumas atividades no dia 31 de maio na Praça Rui Barbosa. O evento é muito importante e já se tornou um marco no município. Por isso, convidamos a comunidade a estar presente e para que as pessoas possam nos ajudar doando caixas de leite que serão entregues a entidades assistenciais, com a atividade contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, diz a diretora da Secretaria de Esportes, Elisabete Hauptmann, que representou o secretário da pasta, Tom Barros. Ele reforçou que academias, outras secretarias municipais, escolas, colégios, empresas, clubes, entre outros também devem se programar para o evento.

As pessoas que forem realizar as atividades individualmente ou em grupos devem registrar a participação no site www.sescpr.com.br/ddd e também marcar nas redes sociais, por meio de postagens com as hashtags: #DiaDoDesafio e #SescPR, bem como marcações promocionais que o município vier a adotar.

continua após publicidade .

Também estiveram presentes no lançamento representantes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), da Câmara da Mulher, do Núcleo Regional de Educação (NRE), 10º Batalhão de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e das prefeituras de Marilândia do Sul, Marumbi, Novo Itacolomi e Rio Bom.

Mais informações sobre o Dia do Desafio podem ser obtidas pelo telefone (43) 3308-2500, em horário comercial.

Siga o TNOnline no Google News