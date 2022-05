25 de maio: Apucarana participa do Dia do Desafio 2022

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Apucarana informou, nesta segunda-feira (16), que a partir da meia noite até às 21 horas do dia 25 de maio, o município vai participar da edição 2022 do Dia do Desafio.

O prefeito Junior da Femac confirmou apoio ao evento, após reunião com a gerência local do Serviço Social do Comércio (Sesc). Realizada num formato diferente em anos anteriores, por causa da pandemia, a edição voltará a ser presencial neste ano.

Detalhes do evento foram discutidos em reunião entre o prefeito Junior da Femac e o gerente-executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, que estava acompanhado do técnico de atividades esportivas, Juliano Moro Gabardo. Também participou da reunião o superintendente municipal de Esportes, Tom Barros.

Junior da Femac conclama os apucaranenses para que neste dia pratiquem 15 minutos de atividades físicas. “Vida Saudável combina com Apucarana. Nos anos anteriores, o movimento foi mais restrito por causa da pandemia, mas agora vamos mais uma vez movimentar toda a cidade, envolvendo as indústrias, o comércio, os colégios, as repartições públicas. Enfim, vamos conscientizar as pessoas que a prática de atividades físicas regulares é o caminho para uma vida saudável”, reitera o prefeito.

O gerente do Sesc pede para que as pessoas, que forem realizar as atividades individualmente ou em grupos, não esqueçam de registrar a participação no site. “Basta preencher o formulário e informar o nome, telefone, a cidade de onde está participando e quantas pessoas participaram com você”, reforça o gerente do Sesc, pedindo para que as pessoas também acessem o site oficial do evento.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.