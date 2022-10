21ª Copa da Amizade abre as semifinais; confira os resultados

Da Redação

Os jogos aconteceram nos campos da Associação da AFAP, Chácara do AFA, CT 2 Fama e Danes alimentos

A 21ª Copa da Amizade deu início às semifinais em ambas categorias Master e Sênior no último sábado (15). Os jogos aconteceram nos campos da Associação da AFAP, Chácara do AFA, CT 2 Fama e Danes alimentos.

Pela Categoria Master o Multividros FC abriu vantagem na partida de ida contra o Brindes Tic Tac/Iguaçú Auto Center. A equipe do Multividros, que segue invicto na competição, venceu pelo placar de 2x0. No jogo de volta, o time pode até perder por diferença de um gol para garantir a classificação à final.

Na outra semifinal da categoria, no mesmo campo, a Danês/Barretos Sports recebeu o Atlético Pirapó FC. Em um jogo muito disputado, as equipes se mostraram muito equilibradas e empataram por 4 a 4, deixando em aberto a classificação à final para o jogo da volta.

Os dois jogos da categoria Sênior aconteceram na Chácara do AFA. O Escritório Iguaçú/Bizantina/Brindes Tic Tac venceu o Via única/MBS Peças pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o Iguaçu pode perder por diferença de um gol que decide a Copa da Amizade em sua categoria.

Outra equipe que pode perder por um gol e que segue para a final é o Moliplast Embalagens, que venceu o líder da 1ª fase, o Cunha Cruz/North Assessoria, pelo placar de 2 a 0.

Lembrando que na categoria SÊNIOR, o Via única/MBS peças e Cunha Cruz/North Assessoria. que obtiveram as duas melhores campanha da 1ª fase, jogam por dois resultados iguais para seguirem para a final.

Na Associação da AFAP, os jogos de semifinais foram pela categoria Master na disputa do troféu que tem o nome de um dos atletas pioneiros e grande amigo da Copa da Amizade, o Martinho Zanotti. A Seven Jeans/Vila Reis enfrentou a L2 Confecções/Race Gross em um jogão de bola. Neste confronto de ida, a L2 levou a melhor e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0. Na segunda partida, o Via Única/MBS peças encarou o North Assessoria/Cunha Cruz e o placar foi de empate em 2x2, nesta primeira semifinal.

No CT 2 da Fama, tivemos os jogos do 1º torneio SCOUT FIT da Copa da Amizade. Uma competição que a organização da 21ª Copa da Amizade juntou as duas categorias MASTER e SÊNIOR para estes jogos.

Às 14h30, se enfrentaram AFA- Amigos do Futebol de Apucarana (SÊNIOR) contra o Attack Fc (MASTER). O Attack levou a melhor e venceu por 8x2. Na partida das 16h, mais uma equipe do Master saiu vencedora com o Marymil Fc, vencendo o Lebi Construtora/Cmg Vidros por 7 a 3.

