21 anos da Edhucca: retorno das atividades presenciais marca a data

Nesta sexta-feira (24), a Edhucca (Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho) completa 21 anos de atividade. Localizada na Rua Osvaldo Cruz, esquina com a Clotário Portugal, na área central de Apucarana, a entidade foi fundada pelo Grupo Espírita Mensageiros da Paz, com o objetivo de desenvolver o potencial humano através de capacitação profissional, assistência social e psicológica e evangelização.

A presidente da Edhucca, Janaína Dalla Costa, observa que a data é marcada com o retorno das atividades presenciais, uma vez que a pandemia de covid-19 exigiu distanciamento social. “Neste ano, conseguimos retornar com todas as atividades presenciais e, assim, cumprir a nossa missão de forma integral, acolhendo e capacitando crianças, adolescentes e adultos”, avalia.

Janaína faz questão de frisar que, atualmente, são atendidas pela Edhucca mais de 100 crianças no Projeto de Sociabilização (desde o início do projeto já são mais de 1.300), servidas 250 refeições por semana e que mais de 1.700 pessoas já foram qualificadas, em diferentes áreas, de forma gratuita.

“Através do Programa Jovem Aprendiz já conseguimos inserir cerca de 360 jovens aprendizes no mercado de trabalho. Inclusive, as empresas interessadas podem nos procurar para parcerias, porque os nossos jovens passam por treinamentos que facilitam o dia a dia das empresas”, observa Janaína.





A força da Solidariedade

A presidente da Edhucca, Janaína Dalla Costa ressalta que nesta trajetória a força do voluntariado e da solidariedade se sobressaiu. “A Edhucca é resultado, em especial, da solidariedade da comunidade apucaranense e das empresas, que contribuem todos os meses, seja com doações de alimentos, itens para o bazar ou com dinheiro. E claro, os nossos voluntários fazem toda a diferença. Hoje, temos mais de 40 voluntários (além dos nossos colaboradores), em diversas frentes de trabalho, o que não só contribui com a Edhucca, mas faz parte dela também”, diz.





Idealização

A Edhucca é resultado da idealização do seu Geraldo César de Souza e de Jânio Dalla Costa (ambos já falecidos), porém a sua concretização só foi possível diante da acolhida por um grupo de pessoas, que também entendeu que o espaço do antigo Albergue Noturno Casa do Caminho poderia ganhar uma nova destinação.





Edhucca em números

- 100 crianças no Projeto de Sociabilização;

- 1.300 crianças já foram atendidas no Projeto de Sociabilização;

- 1.000 refeições servidas por mês;

- 360 jovens aprendizes inseridos no mercado de trabalho;

- 1.700 pessoas qualificadas de forma gratuita;

- 40 voluntários em diversas frentes de trabalho;

- 40 funcionários em diferentes setores.