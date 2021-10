Da Redação

2º Passeio Ciclístico Outubro Rosa acontece em Apucarana

Ciclistas de Apucarana realizarão o 2º Passeio Ciclístico Outubro Rosa neste próximo final de semana. O encontro será domingo (14) no “Bonezão”, entrada da cidade, às 8 horas, com saída às 8h40, e terá como destino a Colônia Esperança. O percurso será de aproximadamente 8 quilômetros.

A organização também está arrecadando produtos de higiene pessoal que serão doados à ala da oncologia do Hospital da Providência de Apucarana. Os produtos podem ser entregues nas lojas que estão realizando as inscrições, ou no ponto de encontro de domingo. Os inscritos participarão de um sorteio com itens disponibilizados pelos apoiadores do passeio.

Exemplos de doações são fraldas, kit´s de higiene, sabonetes, pasta de dente, creme de corpo, escova de dente, desodorante, pacote lenços e toalha umedecida.

As inscrições podem ser feitas na Loja Esport Center, Loja Das Bicicletas, Bicicletaria Cyclingnards e Shot Bike (Mufatto) ou pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddUnttOZd-LmYc6BQEhJ2HPdXl9bRgpLDQTn6DBLZ_aG-VvQ/viewform.