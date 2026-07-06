2ª edição do Festão da Basílica acontece neste fim de semana em Apucarana

Entre 9 e 12 de julho, a Praça da Catedral será palco de uma extensa programação, que contará com comidas típicas, quadrilha e música ao vivo

O 2º Festão da Basílica vai movimentar a Praça da Catedral, em Apucarana (PR), entre os dias 9 e 12 de julho. A programação incluiu procissão luminosa, missa devocional, música ao vivo, quadrilha, show de prêmios, praça de alimentação com comidas típicas das festas desta época, entre outros.

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No sábado (11), o cronograma da festa abre espaço para um grande ato de fé. A partir das 18h, os fiéis participam de mais uma edição da Missa Devocional a Nossa Senhora de Lourdes. A celebração religiosa terá início com uma procissão luminosa nas escadarias do templo e seguirá com a Santa Missa no interior da igreja, presidida pelo bispo Dom Carlos José. Os atos serão finalizados com a bênção do Santíssimo Sacramento. A organização do evento orienta que os frequentadores compareçam acompanhados de suas famílias e levem velas e suas intenções para o momento de oração.

Na quinta (9) e sexta-feira (10), a abertura ao público ocorre às 18h30. Nestes dias, o local será palco das tradicionais quadrilhas formadas por grupos da própria comunidade, seguidas de shows com bandas e cantores da região.

No sábado, a música ao vivo retorna às 21h, logo após o término da celebração religiosa. Já no domingo (12), as festividades começam mais cedo, com abertura às 16h, e o destaque noturno fica por conta de um show de prêmios programado para as 19h30. Em todos os dias de evento, o encerramento oficial das atividades está programado para as 23h.

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Confira a programação

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