Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
PRAÇA DA CATEDRAL

2ª edição do Festão da Basílica acontece neste fim de semana em Apucarana

Entre 9 e 12 de julho, a Praça da Catedral será palco de uma extensa programação, que contará com comidas típicas, quadrilha e música ao vivo

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 17:04:50 Editado em 06.07.2026, 17:04:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

2ª edição do Festão da Basílica acontece neste fim de semana em Apucarana
Autor Evento terá muitas atrações - Foto: Divulgação

O 2º Festão da Basílica vai movimentar a Praça da Catedral, em Apucarana (PR), entre os dias 9 e 12 de julho. A programação incluiu procissão luminosa, missa devocional, música ao vivo, quadrilha, show de prêmios, praça de alimentação com comidas típicas das festas desta época, entre outros.

LEIA MAIS: Cerco policial contra irmãos termina com um preso e um fugitivo em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No sábado (11), o cronograma da festa abre espaço para um grande ato de fé. A partir das 18h, os fiéis participam de mais uma edição da Missa Devocional a Nossa Senhora de Lourdes. A celebração religiosa terá início com uma procissão luminosa nas escadarias do templo e seguirá com a Santa Missa no interior da igreja, presidida pelo bispo Dom Carlos José. Os atos serão finalizados com a bênção do Santíssimo Sacramento. A organização do evento orienta que os frequentadores compareçam acompanhados de suas famílias e levem velas e suas intenções para o momento de oração.

Na quinta (9) e sexta-feira (10), a abertura ao público ocorre às 18h30. Nestes dias, o local será palco das tradicionais quadrilhas formadas por grupos da própria comunidade, seguidas de shows com bandas e cantores da região.

No sábado, a música ao vivo retorna às 21h, logo após o término da celebração religiosa. Já no domingo (12), as festividades começam mais cedo, com abertura às 16h, e o destaque noturno fica por conta de um show de prêmios programado para as 19h30. Em todos os dias de evento, o encerramento oficial das atividades está programado para as 23h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a programação

  • 2ª edição do Festão da Basílica acontece neste fim de semana em Apucarana1 de 5
    Foto: Autor: Divulgação
  • 2ª edição do Festão da Basílica acontece neste fim de semana em Apucarana2 de 5
    Foto: Autor: Divulgação
  • 2ª edição do Festão da Basílica acontece neste fim de semana em Apucarana3 de 5
    Foto: Autor: Divulgação
  • 2ª edição do Festão da Basílica acontece neste fim de semana em Apucarana4 de 5
    Foto: Autor: Divulgação
  • 2ª edição do Festão da Basílica acontece neste fim de semana em Apucarana5 de 5
    Foto: Autor: Divulgação


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana comidas típicas Cultura e Tradições Festão da Basílica Missa Devocional procissão luminosa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV