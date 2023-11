2ª Copa Apucarana de Futebol define os finalistas neste domingo

Ocorrerá neste domingo pela manhã (19/11) no Estádio do José Rico, a rodada da fase semifinal da 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador, que vem sendo promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. Às 8h15, o Ajax Futebol Clube jogará contra o Sport Club Dom Romeu e às 10h15, o Pinheirão enfrentará o Castelo Branco United.

Segundo o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, os vencedores desses jogos disputarão a final da copa no dia 26 de novembro, às 10h15, no estádio do Sesi. “A Copa Apucarana foi iniciada no dia 17 de setembro com a participação de 25 equipes e contando com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca Tom Barros.

Dos quatro times que chegaram à semifinal, apenas o Pinheirão não está invicto. Até o momento a melhor campanha pertence ao Castelo Branco United, com cinco vitórias. Nas fases anteriores a equipe derrotou o Ferroviário da Vila Regina por 1 a 0, o time do Rildo por 6 a 1, o Colorado por 3 a 0, o Brooklyn por 2 a 0 e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná também pelo placar de 2 a 0.

O melhor ataque do campeonato pertence ao Ajax Futebol Clube com 18 gols, com o Sport Club Dom Romeu e o Castelo Branco tendo a defesa menos vazada da competição. As duas equipes sofreram um gol cada.

Os jogadores Warley, do Baiano FC, com 7 gols; Daniel Augusto, também do Baiano, e Felipe, do Castelo Branco United, com 6, são os principais artilheiros da competição.

Na Copa Apucarana de 2022, o time do Supermercado Viana ficou em primeiro lugar, seguido pelo Km 28. O Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu obteve a terceira colocação e o Ferroviário da Vila Regina terminou a disputa em quarto lugar.

