Paraná

2º Casamento Coletivo LGBTI+ do PR será realizado em Apucarana

As inscrições gratuitas estão abertas para a cerimônia que acontece em maio; veja como participar

Da Redação

Atualização: 22 de março, 2023, às 17:08

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Divulgação

As inscrições para o segundo casamento coletivo LGBTI+ do Paraná, que acontece em Apucarana, no norte do Estado, estão abertas