2º carro furtado de prefeitura é encontrado em Apucarana

Mais um carro furtado da prefeitura de Nossa Senhora das Graças, no Paraná, foi encontrado em Apucarana. A Polícia Civil apreendeu o veículo na tarde desta quinta-feira (29), na Rua Marcílio Dias no Núcleo Habitacional Castelo Branco.

Segundo o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o carro apreendido era clonado. Um morador chamou a polícia e informou que viu um veículo com a mesma placa de seu carro, um Voyage.

Quando a equipe chegou no local, constatou através do número dos vidros que aquele veículo não correspondia com a placa do mesmo. “Os policias ficaram Campanando ali para ver quem era o possuidor do veículo e realizar abordagem, mas pessoa não apareceu e o carro foi trazido para a delegacia”, disse Marcus Felipe

O delegado explicou que solicitou um exame pericial para confirmar que o veículo é da prefeitura Nossa Senhora das Graças e devolver para o município. “Após uma análise minuciosa foi constatado que o veículo de fato era o mesmo que havia sido subtraído da prefeitura de Nossa Senhora das Graças”, contou.

O veículo Voyage teria sido furtado do pátio da prefeitura do município de Nossa Senhora das Graças no inicio de julho de 2021. A cidade fica a aproximadamente 420 Km de Apucarana.