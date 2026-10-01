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2º Apuca Kids começa com concerto didático da Banda João Florindo para alunos da rede municipal

Com programação voltada às crianças e às famílias, 2ª edição do projeto promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo segue até dia 31

Escrito por Da Redação
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2º Apuca Kids começa com concerto didático da Banda João Florindo para alunos da rede municipal
Autor No palco, um concerto didático apresentado pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva encantou com um repertório repleto de músicas conhecidas pelas crianças - Foto: Divulgação

Cerca de 250 alunos das escolas municipais Dinarte Pereira de Araújo, Padre Antônio Vieira, Dr. Joaquim Vicente de Castro e Dr. Edson Giacomini prestigiaram nesta quinta-feira (01/10), no Cine Teatro Fênix, o evento de abertura do 2ª Apuca Kids, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Apucarana que reúne uma programação especialmente para o público infantil e familiar.

-LEIA MAIS: Produtora cultural fortalece economia criativa com projetos comunitários em Apucarana

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No palco, um concerto didático apresentado pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva encantou com um repertório repleto de músicas conhecidas pelas crianças, incluindo temas de desenhos como A Pantera Cor-de-Rosa e Looney Tunes. Ao declarar oficialmente aberta a segunda edição do projeto, o prefeito Rodolfo Mota afirmou que proporcionar um momento cultural com uma banda de qualidade aos alunos da rede municipal está sendo marcante. “O Apuca Kids foi idealizado para celebrar a infância e o valor da família, e é muito especial poder ter, já na abertura desta segunda edição, um concerto da nossa tradicional banda municipal para um público em formação. Hoje elas tiveram contato com um repertório de qualidade e tenho a certeza de que saíram impactadas culturalmente”, destacou o prefeito.

Rodolfo Mota também agradeceu aos músicos municipais pelo empenho na preparação da apresentação especial e convidou os alunos a divulgarem a programação em suas comunidades para que mais crianças participem das atividades do Apuca Kids. “Peçam para o pai e para a mãe levarem vocês nos eventos que ainda vão acontecer. Tem muita coisa boa preparada. Avisem os vizinhos, os amigos do bairro. Teremos muitas atrações”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco de Almeida, ressaltou que a programação deste ano foi planejada a partir da experiência da primeira edição do Apuca Kids. Segundo ele, o concerto didático, que teve apenas uma apresentação no ano passado, foi ampliado para três edições em semanas consecutivas. A escolha das músicas, segundo o secretário, busca aproximar diferentes gerações por meio de melodias que continuam presentes no cotidiano infantil. “É muito importante e emocionante esse trabalho que a banda está fazendo. São músicas que recordam não só a infância de quem já é adulto, mas que ainda hoje passam na televisão, estão no YouTube e as crianças reconhecem as melodias”, explicou Almeida, destacando a recompensa em acompanhar a reação das crianças. “É um momento muito especial, em que a gente se alegra em poder ver o sorriso e o olhar de alegria no rosto das crianças”, afirmou o secretário.

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A programação do 2º Apuca Kids da Prefeitura de Apucarana segue nesta sexta-feira (02/10), a partir das 13h30, no Cine Teatro Fênix, com contação de história infantil. No sábado (03/10), a Rua da Alegria será realizada no Residencial Sumatra, com brinquedos, brincadeiras, música, pipoca e algodão-doce, tudo gratuitamente.

24 atrações em 10 regiões – Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Apucarana, o 2º Apuca Kids reúne 24 atrações gratuitas em 10 regiões de Apucarana, com programação até o dia 31 de outubro. Nos bairros, as ações vão atender o Residencial Sumatra, Solo Sagrado, Adriano Correia, Interlagos, Vila Regina e Núcleo da Fraternidade, além do Distrito de Caixa de São Pedro. Entre os destaques estão cinema na praça, Rua da Alegria, concertos didáticos, contação de histórias, apresentações de dança e música, Sabadão Kids, Capivara Fest no Parque Jaboti e a inauguração do novo parque temático infantil do Bosque Municipal.

Programação do 2º Apuca Kids

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DataDiaEventoHorárioLocal
02/10Sexta-feiraContação de História Infantil9h e 14hCine Teatro Fênix
03/10SábadoRua da Alegria9h às 13hSumatra
05/10Segunda-feiraConcerto Didático Infantil14hCine Teatro Fênix
07/10Quarta-feiraCinema Praça Céu13h30Praça Céu
07/10Quarta-feiraCinema na Praça –O Menino e o Mundo19h30Vila Regina
09/10Sexta-feiraCinema Praça Céu13h30Praça Céu
10/10SábadoRua da Alegria9h às 13hSolo Sagrado
12/10Segunda-feiraInauguração do Parque Temático e do Parque PCDBosque Municipal
14/10Quarta-feiraCinema Praça Céu13h30Praça Céu
14/10Quarta-feiraCinema na Praça –O Menino e o Mundo19h30Distrito de Caixa de São Pedro
16/10Sexta-feiraCinema Praça Céu13h30Praça Céu
17/10SábadoRua da Alegria – apoio a evento da Secretaria da Mulher14h às 17hNúcleo da Fraternidade
21/10Quarta-feiraConcerto Didático Infantil14hCine Teatro Fênix
23/10Sexta-feiraCinema Praça Céu13h30Praça Céu
24/10SábadoRua da Alegria9h às 13hAdriano Correia
24/10SábadoApoio ao espetáculoPassaporte para Sonhar(Comanders)16hEspaço das Feiras
24/10SábadoSabadão da Família – Dia das Crianças17hCine Teatro Fênix
26/10Segunda-feiraApresentações de Danças Infantis – Projeto Adolescer14hCine Teatro Fênix
28/10Quarta-feiraConcerto Didático Infantil14hCine Teatro Fênix
29/10Quinta-feiraProjeto Adolescer19hCine Teatro Fênix
30/10Sexta-feiraCinema Praça Céu13h30Praça Céu
31/10SábadoRua da Alegria9h às 13hInterlagos
31/10SábadoEncerramento – 4º Capivara Fest15h às 18h30Parque Jaboti


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Apucarana Cultural EDUCAÇÃO eventos família infantil
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