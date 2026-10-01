2º Apuca Kids começa com concerto didático da Banda João Florindo para alunos da rede municipal

Cerca de 250 alunos das escolas municipais Dinarte Pereira de Araújo, Padre Antônio Vieira, Dr. Joaquim Vicente de Castro e Dr. Edson Giacomini prestigiaram nesta quinta-feira (01/10), no Cine Teatro Fênix, o evento de abertura do 2ª Apuca Kids, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Apucarana que reúne uma programação especialmente para o público infantil e familiar.

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No palco, um concerto didático apresentado pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva encantou com um repertório repleto de músicas conhecidas pelas crianças, incluindo temas de desenhos como A Pantera Cor-de-Rosa e Looney Tunes. Ao declarar oficialmente aberta a segunda edição do projeto, o prefeito Rodolfo Mota afirmou que proporcionar um momento cultural com uma banda de qualidade aos alunos da rede municipal está sendo marcante. “O Apuca Kids foi idealizado para celebrar a infância e o valor da família, e é muito especial poder ter, já na abertura desta segunda edição, um concerto da nossa tradicional banda municipal para um público em formação. Hoje elas tiveram contato com um repertório de qualidade e tenho a certeza de que saíram impactadas culturalmente”, destacou o prefeito.

Rodolfo Mota também agradeceu aos músicos municipais pelo empenho na preparação da apresentação especial e convidou os alunos a divulgarem a programação em suas comunidades para que mais crianças participem das atividades do Apuca Kids. “Peçam para o pai e para a mãe levarem vocês nos eventos que ainda vão acontecer. Tem muita coisa boa preparada. Avisem os vizinhos, os amigos do bairro. Teremos muitas atrações”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco de Almeida, ressaltou que a programação deste ano foi planejada a partir da experiência da primeira edição do Apuca Kids. Segundo ele, o concerto didático, que teve apenas uma apresentação no ano passado, foi ampliado para três edições em semanas consecutivas. A escolha das músicas, segundo o secretário, busca aproximar diferentes gerações por meio de melodias que continuam presentes no cotidiano infantil. “É muito importante e emocionante esse trabalho que a banda está fazendo. São músicas que recordam não só a infância de quem já é adulto, mas que ainda hoje passam na televisão, estão no YouTube e as crianças reconhecem as melodias”, explicou Almeida, destacando a recompensa em acompanhar a reação das crianças. “É um momento muito especial, em que a gente se alegra em poder ver o sorriso e o olhar de alegria no rosto das crianças”, afirmou o secretário.

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A programação do 2º Apuca Kids da Prefeitura de Apucarana segue nesta sexta-feira (02/10), a partir das 13h30, no Cine Teatro Fênix, com contação de história infantil. No sábado (03/10), a Rua da Alegria será realizada no Residencial Sumatra, com brinquedos, brincadeiras, música, pipoca e algodão-doce, tudo gratuitamente.

24 atrações em 10 regiões – Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Apucarana, o 2º Apuca Kids reúne 24 atrações gratuitas em 10 regiões de Apucarana, com programação até o dia 31 de outubro. Nos bairros, as ações vão atender o Residencial Sumatra, Solo Sagrado, Adriano Correia, Interlagos, Vila Regina e Núcleo da Fraternidade, além do Distrito de Caixa de São Pedro. Entre os destaques estão cinema na praça, Rua da Alegria, concertos didáticos, contação de histórias, apresentações de dança e música, Sabadão Kids, Capivara Fest no Parque Jaboti e a inauguração do novo parque temático infantil do Bosque Municipal.

Programação do 2º Apuca Kids

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Data Dia Evento Horário Local 02/10 Sexta-feira Contação de História Infantil 9h e 14h Cine Teatro Fênix 03/10 Sábado Rua da Alegria 9h às 13h Sumatra 05/10 Segunda-feira Concerto Didático Infantil 14h Cine Teatro Fênix 07/10 Quarta-feira Cinema Praça Céu 13h30 Praça Céu 07/10 Quarta-feira Cinema na Praça – O Menino e o Mundo 19h30 Vila Regina 09/10 Sexta-feira Cinema Praça Céu 13h30 Praça Céu 10/10 Sábado Rua da Alegria 9h às 13h Solo Sagrado 12/10 Segunda-feira Inauguração do Parque Temático e do Parque PCD — Bosque Municipal 14/10 Quarta-feira Cinema Praça Céu 13h30 Praça Céu 14/10 Quarta-feira Cinema na Praça – O Menino e o Mundo 19h30 Distrito de Caixa de São Pedro 16/10 Sexta-feira Cinema Praça Céu 13h30 Praça Céu 17/10 Sábado Rua da Alegria – apoio a evento da Secretaria da Mulher 14h às 17h Núcleo da Fraternidade 21/10 Quarta-feira Concerto Didático Infantil 14h Cine Teatro Fênix 23/10 Sexta-feira Cinema Praça Céu 13h30 Praça Céu 24/10 Sábado Rua da Alegria 9h às 13h Adriano Correia 24/10 Sábado Apoio ao espetáculo Passaporte para Sonhar (Comanders) 16h Espaço das Feiras 24/10 Sábado Sabadão da Família – Dia das Crianças 17h Cine Teatro Fênix 26/10 Segunda-feira Apresentações de Danças Infantis – Projeto Adolescer 14h Cine Teatro Fênix 28/10 Quarta-feira Concerto Didático Infantil 14h Cine Teatro Fênix 29/10 Quinta-feira Projeto Adolescer 19h Cine Teatro Fênix 30/10 Sexta-feira Cinema Praça Céu 13h30 Praça Céu 31/10 Sábado Rua da Alegria 9h às 13h Interlagos 31/10 Sábado Encerramento – 4º Capivara Fest 15h às 18h30 Parque Jaboti



