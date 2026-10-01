2º Apuca Kids começa com concerto didático da Banda João Florindo para alunos da rede municipal
Com programação voltada às crianças e às famílias, 2ª edição do projeto promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo segue até dia 31
Cerca de 250 alunos das escolas municipais Dinarte Pereira de Araújo, Padre Antônio Vieira, Dr. Joaquim Vicente de Castro e Dr. Edson Giacomini prestigiaram nesta quinta-feira (01/10), no Cine Teatro Fênix, o evento de abertura do 2ª Apuca Kids, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Apucarana que reúne uma programação especialmente para o público infantil e familiar.
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No palco, um concerto didático apresentado pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva encantou com um repertório repleto de músicas conhecidas pelas crianças, incluindo temas de desenhos como A Pantera Cor-de-Rosa e Looney Tunes. Ao declarar oficialmente aberta a segunda edição do projeto, o prefeito Rodolfo Mota afirmou que proporcionar um momento cultural com uma banda de qualidade aos alunos da rede municipal está sendo marcante. “O Apuca Kids foi idealizado para celebrar a infância e o valor da família, e é muito especial poder ter, já na abertura desta segunda edição, um concerto da nossa tradicional banda municipal para um público em formação. Hoje elas tiveram contato com um repertório de qualidade e tenho a certeza de que saíram impactadas culturalmente”, destacou o prefeito.
Rodolfo Mota também agradeceu aos músicos municipais pelo empenho na preparação da apresentação especial e convidou os alunos a divulgarem a programação em suas comunidades para que mais crianças participem das atividades do Apuca Kids. “Peçam para o pai e para a mãe levarem vocês nos eventos que ainda vão acontecer. Tem muita coisa boa preparada. Avisem os vizinhos, os amigos do bairro. Teremos muitas atrações”, afirmou.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco de Almeida, ressaltou que a programação deste ano foi planejada a partir da experiência da primeira edição do Apuca Kids. Segundo ele, o concerto didático, que teve apenas uma apresentação no ano passado, foi ampliado para três edições em semanas consecutivas. A escolha das músicas, segundo o secretário, busca aproximar diferentes gerações por meio de melodias que continuam presentes no cotidiano infantil. “É muito importante e emocionante esse trabalho que a banda está fazendo. São músicas que recordam não só a infância de quem já é adulto, mas que ainda hoje passam na televisão, estão no YouTube e as crianças reconhecem as melodias”, explicou Almeida, destacando a recompensa em acompanhar a reação das crianças. “É um momento muito especial, em que a gente se alegra em poder ver o sorriso e o olhar de alegria no rosto das crianças”, afirmou o secretário.
A programação do 2º Apuca Kids da Prefeitura de Apucarana segue nesta sexta-feira (02/10), a partir das 13h30, no Cine Teatro Fênix, com contação de história infantil. No sábado (03/10), a Rua da Alegria será realizada no Residencial Sumatra, com brinquedos, brincadeiras, música, pipoca e algodão-doce, tudo gratuitamente.
24 atrações em 10 regiões – Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Apucarana, o 2º Apuca Kids reúne 24 atrações gratuitas em 10 regiões de Apucarana, com programação até o dia 31 de outubro. Nos bairros, as ações vão atender o Residencial Sumatra, Solo Sagrado, Adriano Correia, Interlagos, Vila Regina e Núcleo da Fraternidade, além do Distrito de Caixa de São Pedro. Entre os destaques estão cinema na praça, Rua da Alegria, concertos didáticos, contação de histórias, apresentações de dança e música, Sabadão Kids, Capivara Fest no Parque Jaboti e a inauguração do novo parque temático infantil do Bosque Municipal.
Programação do 2º Apuca Kids
|Data
|Dia
|Evento
|Horário
|Local
|02/10
|Sexta-feira
|Contação de História Infantil
|9h e 14h
|Cine Teatro Fênix
|03/10
|Sábado
|Rua da Alegria
|9h às 13h
|Sumatra
|05/10
|Segunda-feira
|Concerto Didático Infantil
|14h
|Cine Teatro Fênix
|07/10
|Quarta-feira
|Cinema Praça Céu
|13h30
|Praça Céu
|07/10
|Quarta-feira
|Cinema na Praça –O Menino e o Mundo
|19h30
|Vila Regina
|09/10
|Sexta-feira
|Cinema Praça Céu
|13h30
|Praça Céu
|10/10
|Sábado
|Rua da Alegria
|9h às 13h
|Solo Sagrado
|12/10
|Segunda-feira
|Inauguração do Parque Temático e do Parque PCD
|—
|Bosque Municipal
|14/10
|Quarta-feira
|Cinema Praça Céu
|13h30
|Praça Céu
|14/10
|Quarta-feira
|Cinema na Praça –O Menino e o Mundo
|19h30
|Distrito de Caixa de São Pedro
|16/10
|Sexta-feira
|Cinema Praça Céu
|13h30
|Praça Céu
|17/10
|Sábado
|Rua da Alegria – apoio a evento da Secretaria da Mulher
|14h às 17h
|Núcleo da Fraternidade
|21/10
|Quarta-feira
|Concerto Didático Infantil
|14h
|Cine Teatro Fênix
|23/10
|Sexta-feira
|Cinema Praça Céu
|13h30
|Praça Céu
|24/10
|Sábado
|Rua da Alegria
|9h às 13h
|Adriano Correia
|24/10
|Sábado
|Apoio ao espetáculoPassaporte para Sonhar(Comanders)
|16h
|Espaço das Feiras
|24/10
|Sábado
|Sabadão da Família – Dia das Crianças
|17h
|Cine Teatro Fênix
|26/10
|Segunda-feira
|Apresentações de Danças Infantis – Projeto Adolescer
|14h
|Cine Teatro Fênix
|28/10
|Quarta-feira
|Concerto Didático Infantil
|14h
|Cine Teatro Fênix
|29/10
|Quinta-feira
|Projeto Adolescer
|19h
|Cine Teatro Fênix
|30/10
|Sexta-feira
|Cinema Praça Céu
|13h30
|Praça Céu
|31/10
|Sábado
|Rua da Alegria
|9h às 13h
|Interlagos
|31/10
|Sábado
|Encerramento – 4º Capivara Fest
|15h às 18h30
|Parque Jaboti