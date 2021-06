17ª Subdivisão Policial de Apucarana apresenta delegadas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha, apresentou nesta sexta-feira (11) as delegadas Luana Lopes e Magda Hofstaetter.

A delegada Luana tem 35 anos e novamente assume a Delegacia da Mulher. Ela já atuou na unidade por três anos, entre 2016 e 2019, depois foi transferida para Maringá e agora retorna para Apucarana.

"Eu sempre tive um carinho especial pela cidade, foi um pedido para retornar, a chefia acolheu meu pedido, aprendi bastante em Maringá e volto com muita vontade de trabalhar, estou a disposição da sociedade, para atuar no combate à violência da mulher", disse a delegada.

A outra delegada, Magda Hofstaetter, tem 32 anos. Ela já atuou na Delegacia da Mulher e do Adolescente de Maringá e na Delegacia da Mulher em Londrina. Agora assume a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Ivaiporã..

"Os desafios são muitos, chego animada para continuar realizando o bom trabalho que já vinha sendo realizado na comarca, com muito empenho. Felizmente essa semana a policia civil desvinculou da carceragem e podemos empenhar toda equipa da Polícia Civil no nosso serviço, que é investigação, e quem ganha é a sociedade, no combate de delitos que acontecem na localidade", comentou Magda.

O delegado Marcus Felipe ressaltou a experiência das duas profissionais. "A delegacia da mulher de Apucarana estava há quase sete meses sem delegada atuando, a delegada Luana retorna, já conhece a equipe, a comarca, então podemos afirmar que tivemos um grande reforço com o retorno dela e Apucarana volta a ter uma delegada exclusiva da mulher. A delegada Magda saiu da escola de polícia e está sendo lotada em Ivaiporã, é a primeira lotação após a escola, mas embora seja a primeira lotação, ela já teve um período de experiência muito grande pois já atuou na Delegacia da Mulher e do Adolescente de Maringá e na Delegacia da Mulher em Londrina. Agora assume a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Ivaiporã", destaca.

Veja as entrevistas:

tnonline