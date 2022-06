16ª Regional recebe vacinas contra Covid-19 nesta terça; saiba mais

Da Redação

Sesa distribui mais 233,6 mil vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) distribuiu mais 233.626 vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira (14). Os imunizantes estavam no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e foram descentralizados para as 22 Regionais de Saúde do Estado.



continua após publicidade .

A nova remessa possui imunizantes para segunda dose (D2) e dose de reforço (DR), sendo 150,2 mil doses da AstraZeneca e 56,2 mil da Pfizer, ambas para DR; e 13,6 mil doses da Pfizer e 13,4 mil da CoronaVac para D2 pediátricas.

“Tivemos uma grande adesão do Dia D nos 399 municípios e agora estamos reabastecendo os estoques de vacinas para darmos continuidade a essa campanha e imunizar o maior número de paranaenses possível”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

continua após publicidade .

As doses fazem parte das remessas enviadas pelo Ministério da Saúde na última semana. A Sesa aguarda ainda o recebimento de mais 640 mil vacinas nesta terça-feira (14), que deverão desembarcar no Estado entre o fim da manhã e o início da tarde.

Veja quantas doses as regionais receberão:

fonte: SESA As vacinas serão entregues a todas Regionais de Saúde do Estado

Fonte: Agência Estadual de Notícias.