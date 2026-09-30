16ª Regional de Saúde de Apucarana lança campanha 'Outubro Rosa' nesta quinta-feira (01)

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana promove nesta quinta-feira (1º) o lançamento oficial da campanha “Outubro Rosa” de 2026. A programação será realizada das 9h às 16h, no Auditório Araucária, localizado na sede do órgão estadual, reunindo secretários municipais e profissionais da área da saúde dos 17 municípios de abrangência da região.

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O evento contará com capacitações, atualização de procedimentos e palestras ministradas por médicas especialistas, fisioterapeuta e enfermeira obstétrica, reforçando o alinhamento das equipes de atendimento em relação aos protocolos de prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo de útero.

A mobilização busca conscientizar a população feminina sobre a importância do diagnóstico em fases iniciais, momento em que as chances de cura são significativamente maiores. Para o câncer de mama, segundo tipo mais incidente entre as mulheres paranaenses de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a orientação do Ministério da Saúde prevê o rastreamento mamográfico bem-sucedido no SUS para mulheres entre 50 e 74 anos, a cada dois anos. A recomendação médica ressalta ainda que a doença também pode atingir a população masculina, representando cerca de 1% dos diagnósticos registrados.

Em relação ao câncer do colo do útero, quinta neoplasia mais frequente na população feminina do Estado, a indicação para o exame preventivo engloba mulheres de 25 a 64 anos que já iniciaram a vida sexual, com intervalo trienal após dois exames anuais seguidos com resultados normais.

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A prevenção primária inclui também a vacinação contra o HPV. A 16ª Regional de Saúde enfatizou que a oferta dos exames de rastreamento permanece disponível na rede pública durante todos os meses do ano, sendo o mês de outubro um período estratégico para a intensificação da mobilização social e da disseminação de informações preventivas.