15ª etapa do Circuito Sesc de Corridas será neste domingo em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O evento esportivo tem também uma caminhada de 3 quilômetros, com início às 8h30

Será disputada neste domingo (11), em Apucarana, a 15ª etapa do Circuito Sesc de Corridas, competição promovida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. A largada da prova será às 7h30, defronte ao Sesc, com a competição ocorrendo nos percursos de 6 e de 12 quilômetros. O evento esportivo tem também uma caminhada de 3 quilômetros, com início às 8h30.

continua após publicidade .

O gerente executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, disse que a competição está de volta ao município. “Está tudo preparado e encaminhado para a realização da prova neste domingo que já se tornou tradicional na cidade. Neste ano teremos um circuito novo e que está retornando para a nossa unidade, pois desde 2019 que nós não executávamos a prova em Apucarana, devido à pandemia da covid-19”, frisa Ficagno.

-LEIA MAIS: Apucarana Futsal vence o Toledo fora de casa; veja como ficou a tabela

continua após publicidade .

Segundo ele, a retirada dos kits da corrida ocorrerá neste sábado (10), das 9 às 17 horas, no Sesc, na rua São Paulo, 150. “Já confirmaram presença 590 atletas e as inscrições seguem também neste sábado em nossa unidade, com as vagas sendo limitadas”, cita Ficagno.

O professor Clevytom Barros, o Tom, técnico de atividades do Sesc, destaca que a prova será realizada em várias categorias nos naipes masculino e feminino. “Se inscreveram muitos atletas de Apucarana e de toda a região, mostrando confiança em nosso trabalho. O Sesc investe muito na questão da promoção da saúde e das provas esportivas e, agradecemos aos competidores que farão uma grande festa pelas ruas da nossa cidade”, comemora Tom.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, parabeniza o Sesc pela realização da prova. “É gratificante saber que o Circuito Sesc está de volta a Apucarana, movimentando os nossos atletas e com muitos competidores vindo de outros lugares. A corrida tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”.

continua após publicidade .

No Paraná são 23 etapas do Circuito Sesc. Depois de Apucarana as outras provas acontecerão em Paranavaí, Ivaiporã, Campo Mourão, Ponta Grossa, Maringá, Francisco Beltrão, Curitiba e Guarapuava, que sediará a última etapa no dia 4 de dezembro.

Na corrida de 2019 os vencedores foram os seguintes atletas: Prova de 6 Km – Sueli Alberto Pereira e Roberto Carlos Francisco de Souza; prova de 12 Km – Sirlei Batista do Amaral e Daniel Nascimento de Mello Santos.

Mais informações sobre a 15ª etapa do Circuito Sesc de Corridas podem ser obtidas pelo telefone (43) 3308-2500.

Siga o TNOnline no Google News