15ª edição da Apucarana Liquida começa nesta quinta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tem início nesta quinta-feira (02) a 15ª Apucarana Liquida, maior feira de queima de estoque do Vale do Ivaí e região. A campanha, que já virou tradição no comércio apucaranense, é aguardada pelos consumidores, que aproveitam para comprar com descontos expressivos que podem chegar até 70%.

continua após publicidade .

A campanha segue até domingo, dia 5 de fevereiro, e vai premiar os consumidores que comprarem nas lojas participantes, com vales-compra e viagem com tudo pago para o Sesc Caiobá.

LEIA MAIS: Moradores de Apucarana se destacam na 23ª Vinteoitinha

continua após publicidade .

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sivana), Aída Assunção, comenta que além dos preços atrativos, o que atrai consumidores de toda região e movimenta o comércio nos dias de campanha são os prêmios. “Ao final da campanha, vamos sortear quatro vales-compra no valor de R$ 500 aos consumidores e uma viagem com direito a acompanhante com tudo pago para Sesc Caiobá. Além disso, os vendedores também serão premiados com vales-compra no valor de R$300”, explica.

fonte: Da Redação

Expectativas

As expectativas para a 15ª edição da Apucarana Líquida estão altas. “No ano passado, os lojistas tiveram um ótimo resultado. A expectativa para este ano é ainda melhor, uma vez que a economia tem se recuperado dos efeitos da pandemia. Estamos bem otimistas”, diz Aída.





continua após publicidade .

Horários

Para atender o público, Aída comenta que o comércio vai atender em horário especial no domingo, das 13h às 18 horas. “Na quinta e na sexta-feira, as lojas vão abrir das 9h às 18 horas. No sábado, como é o primeiro sábado do mês, o atendimento será das 9h às 18 horas”, reforça a presidente.

fonte: Da Redação

Carreata

A concentração para a tradicional carreata de abertura da campanha acontece em frente ao Sesc de Apucarana, a partir das 8h30 desta quinta-feira (02). A saída está marcada para as 9 horas.

Siga o TNOnline no Google News