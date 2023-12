1.379 estudantes concluem o 5º ano na rede municipal de Apucarana

A Autarquia Municipal de Educação realizou, na noite da última sexta-feira (15/12), no ginásio de esportes “Lagoão”, em Apucarana, a formatura dos 1.379 estudantes que estão concluindo o 5º ano do Ensino Fundamental na sua rede em 2023. Na ocasião, os alunos ainda receberam os certificados do projeto “Justiça e Cidadania também se aprendem na Escola”, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, e os prêmios conquistados na 2ª Olimpíada Mirim de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP-Mirim).

O prefeito Junior da Femac foi escolhido pelos formandos como o patrono das turmas. “Eu sinto-me lisonjeado com a homenagem. Nos últimos anos, a administração municipal fez importantes investimentos na educação, como a introdução das disciplinas de Inglês, Espanhol e Libras no currículo, a implantação de um dos melhores sistemas de ensino do país nas nossas escolas e o desenvolvimento de um projeto de educação socioemocional com resultados comprovados. Muito obrigado às famílias dos formandos por terem confiado seus bens mais preciosos, os próprios filhos, à rede municipal de Apucarana. Tenham certeza de que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para oferecer uma formação de qualidade a eles”, disse.

Em 2023, os estudantes apucaranenses demonstraram, por meio de diversos concursos e provas, que estão com os conhecimentos na ponta da língua. “As nossas crianças conquistaram 1070 medalhas na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, 120 medalhas na 17ª Mostra Brasileira de Foguetes e 1030 medalhas na Olimpíada Mirim de Matemática das Escolas Públicas. Além disso, por meio do projeto 'Justiça e Cidadania também se aprendem na Escola', elas refletiram sobre ética, deveres e direitos na convivência em sociedade. Por tudo isso, eu digo com convicção que os formandos estão muito bem preparados para dar continuidade aos seus estudos no 6º ano do Ensino Fundamental", acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Prestigiaram também a formatura, o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto; o diretor da Autarquia Municipal de Serviços Funerários, José Airton Deco de Araújo; o diretor da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz; o diretor do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Ivanildo da Silva; o superintendente da Assistência Social, Emerson Garcia; o membro do Conselho Municipal de Educação, Edmilson Canesin; o membro do Conselho Municipal do Fundeb, Lucas Chiarelli, a representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Cristiane Moreira; a representante do Comitê Municipal do Transporte Escolar, Cibele Barneze; a representante das Associações de Pais, Mestres e Funcionários (APMFs), Hellen Rodrigues; a representante dos Conselhos Escolares, Meire da Silva, entre outras autoridades.

