11 pacientes comemoram última sessão de radioterapia na mesma semana

Em uma semana, a equipe do setor de radioterapia da Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência comemorou a vitória da última sessão de radioterapia de 11 pacientes da região.

O tratamento, que pode chegar até 30 sessões de radioterapia, conta com a humanização também no término com a equipe e os familiares do paciente comemorando e registrando o grande momento, como o caso da paciente Elda Maria Rocha que reside em Bom Sucesso. “Foram 15 dias de tratamento e sempre fui acolhida com muito carinho por todos da equipe, só tenho agradecer por tudo, se eu falar que foi ótimo ainda é pouco", afirma.

A pacienta Julia Mariza Marre Laszlo moradora de Londrina realizou o tratamento e sempre estava acompanhada do esposo e filho que se deslocavam para Apucarana. “Só gratidão para definir meu tratamento, tiveram uma paciência imensa comigo. Todos os dias eu sabia que chegaria aqui e seria bem cuidada, não tenho nem como agradecer toda a dedicação da equipe" diz a paciente Julia Laszlo.

O paciente João Bento de 88 anos, realizou 28 sessões de radioterapia e estava acompanhado da esposa na sua última sessão. “O paciente João estava sempre muito calmo e com um sorriso no rosto, ficamos extremamente felizes de conhecê-lo e poder comemorar junto a sua vitória e de todos os pacientes que passam por aqui, celebramos juntos”, diz a enfermeira Graemily Tomie Akiama.

