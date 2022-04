10ºBPM realiza solenidade alusiva ao Dia de Tiradentes

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (21), foi realizada uma solenidade comemorativa ao Dia de Tiradentes, no 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), em Apucarana.

Durante o evento, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira e o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Marcos José Facio receberam os convidados para a homenagem ao patrono Cívico da Nação Brasileira e das Polícias Militares e Civis do Brasil, Tiradentes.

O evento contou com a presença do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, além de outras autoridades e convidados.

Dia de Tiradentes

No dia 21 de abril é comemorado o dia do Patrono das Polícias do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier - Tiradentes. Uma data inesquecível, não só para nós policiais, como para todos os cidadãos brasileiros. Joaquim José da Silva Xavier, o “Tiradentes”, nasceu no dia 12 de novembro de 1746, na “Fazenda do Pombal”, Minas Gerais.

Foi dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar no posto de alferes (primeira patente de um oficial) e ativista político que atuou no Brasil Colonial, mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tiradentes foi executado no dia 21 de abril de 1792, aos 45 anos de idade. Ele é reconhecido como mártir da inconfidência mineira e considerado o patrono cívico do Brasil e herói nacional. Seu nome consta no Livro de Aço do Panteão da Pátria e da Liberdade.

