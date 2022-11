103 celulares e 20 notebooks furtados são encontrados na Vila Reis

Da Redação

Celulares, notebooks e outros aparelhos eletrônicos foram furtados em Cândido de Abreu

A Polícia Militar (PM) recuperou na tarde desta terça-feira (22) diversos aparelhos eletrônicos em meio a uma mata, no distrito de Vila Reis, em Apucarana, no norte do Paraná. Os objetos foram furtados de uma loja em Cândido de Abreu, que foi arrombada durante a madrugada.

Segundo o Subtenente Almir Freitas, os aparelhos foram localizados após uma denúncia. "Recebemos uma informação de que esses objetos estariam escondidos em meio a uma mata na região da Vila Reis. Deslocamos até lá e fizemos a coleta de alguns objetos. Confrontamos com o boletim de ocorrências da cidade de Cândido de Abreu e esses objetos eram oriundos do furto que aconteceu durante a madrugada", informou.

Ainda de acordo com a equipe, no total foram 103 celulares e 20 notebooks, além de outros aparelhos eletrônicos. Os objetos foram entregues na 17ª Subdivisão Policial. Nenhum criminoso foi preso e a polícia deve ir atrás de imagens de monitoramento para tentar identificar os suspeitos.

